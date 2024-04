La vie sans Julius Randle continue pour les Knicks

Les Knicks attendaient le retour de Julius Randle, absent depuis plus de deux mois. Mais la mauvaise nouvelle est tombée ce jeudi : l’intérieur va devoir passer sur le billard et ainsi manquer la fin de saison. Un coup dur pour le joueur et pour l’équipe, évidemment.

Selon TNT, le joueur s’est blessé il y a cinq semaines lors de la reprise de l’entraînement avec contact : « Je veux que tout le monde sache que j’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour revenir » a expliqué l’intérieur. « C’est pourquoi je n’ai pas opté pour l’opération quand c’est arrivé… Ce qui m’a poussé à me faire opérer, c’est qu’il y a environ cinq semaines, j’ai participé à une séance avec contact et je me suis blessé à nouveau à l’épaule. »

Des Knicks tristes pour leur coéquipier

Une rechute qui a touché ses coéquipiers, qui espéraient le revoir sur les terrains. « J’ai de la peine car ça nous a tenus en haleine pendant deux mois », commente Josh Hart. « Il a travaillé comme un fou pour revenir, mais n’a malheureusement pas pu le faire. On ne veut jamais qu’une saison se termine sur une blessure. C’est dur et frustrant pour lui. »

« C’est triste pour lui car il travaillait pour revenir. Beaucoup de joueurs auraient abandonné tout de suite et opté pour l’opération », ajoute Isaiah Hartenstein. « Le moral est un peu plus bas quand un joueur n’est plus là. C’est triste », poursuit Jalen Brunson. « C’est notre frère mais c’est comme ça, il faut avancer. »

Avancer sans Julius Randle, les Knicks savent faire puisque cela fait plus de deux mois qu’ils jouent sans lui. Son dernier match remonte au 27 janvier.

Considérer les retours comme du bonus

« On avait toujours à l’esprit la possibilité qu’il puisse revenir mais je pense qu’on a vraiment progressé dans l’idée inverse, qu’il n’allait pas revenir. C’est l’état d’esprit qu’il faut avoir », souligne Josh Hart qui avait insisté récemment pour que lui et ses coéquipiers n’attendent pas les blessés. « On ne va pas remplacer Julius de manière individuelle. Ce sera un travail collectif », prévient Tom Thibodeau.

Le récent retour de Mitchell Robinson et le prochain (espéré) de OG Anunoby vont permettre à New York d’avoir plus d’armes pour les playoffs. Pour faire sans Julius Randle, comme depuis plusieurs semaines.

« On aborde chaque match avec les joueurs qu’on a. S’il y a des retours, c’est du bonus. On en a traversé des choses cette saison mais je suis heureux de notre position. On doit finir fort », conclut Isaiah Hartenstein.