Ime Udoka compare ses Rockets à « des lapins dans les phares d’une voiture »

Sauf miracle (cinq victoires de plus que Golden State sur les six derniers matchs…), les Rockets ne disputeront pas le « play-in ». Malgré leur superbe série de 11 victoires de suite, les joueurs d’Ime Udoka partaient de trop loin pour rattraper des Warriors qui jouent leur meilleur basket de la saison, au meilleur moment. Justement, cette nuit, les Rockets recevaient les Warriors dans ce qui ressemblait au « match de la dernière chance ».

À l’arrivée, une victoire cinglante de Golden State (133-110) et le coach de Houston a pointé du doigt l’inexpérience ou le manque de maîtrise de certains de ses joueurs. « Le moment était trop important pour beaucoup de joueurs » regrette-t-il. « On aurait dit des lapins dans les phares d’une voiture. On était soit « softs », soit effrayés. Quelle que soit l’explication, c’était trop mauvais. Nous n’avons pas été à la hauteur de l’événement ».

Les erreurs bêtes des Rockets

À l’image de Tari Eason avec son t-shirt, les Rockets étaient un peu trop confiants, voire arrogants, mais aussi trop inexpérimentés. Certes, Fred VanVleet, Dillon Brooks et Jeff Green ont une grosse expérience, mais ils sont entourés de gamins qui ont passé deux ou trois ans à perdre. Et dans un match à enjeu, ils ont perdu leurs moyens.

« Il faut savoir hausser son niveau de jeu quand la qualité de jeu est élevée, face à des équipes très intelligentes » poursuit Ime Udoka, le visage très fermé. « Le manque de communication est une chose, mais quand on voit autant de joueurs s’ouvrir vers le panier et deux gars sur la balle, c’est un manque de communication ou un manque de connaissance sur qui défend sur qui… »

De manière générale, Ime Udoka fustige « le manque d’attention », et « face à des équipes comme ça, vous le payez ». À un journaliste qui lui demande si son équipe va tirer quelque chose de ces matches à enjeu, il conclut : « On va revoir tout ça, et comprendre comment on n’a pas été à la hauteur. Face à face, il y avait deux équipes qui jouaient un match à enjeu, et l’une des deux était plus concentrée et plus consciente de la situation. »