Le MVP de la nuit | Tyrese Maxey heureux de retrouver son géant

« Pardon les gars, Joel Embiid était en train de me parler ! » Le pivot des Sixers venait en effet d’interrompre l’interview télévisée d’après-match de son coéquipier Tyrese Maxey. En lui glissant notamment ces quelques mots : « Imagine ce qu’on peut faire… »

Sur son parquet, le Heat a eu un bon aperçu de ce que les deux hommes forts des Sixers pouvaient faire ce duo de All-Stars. Alors qu’ils n’avaient pas joué ensemble depuis plus de deux mois, en raison de l’absence prolongée de l’intérieur et de la gêne à la hanche de l’arrière (absent depuis deux matchs), ils ont vite retrouvé leurs automatismes.

Le géant a inscrit 29 points, manquant parfois de réussite (11/25 aux tirs), quand le feu follet de Philadelphie a fait encore plus fort avec ses 37 points (15/26 aux tirs dont 5/14 de loin), 11 passes et 9 rebonds. À un rebond près du premier triple-double de sa carrière. Kyle Lowry ironisera dans le vestiaire, trouvant son coéquipier « stupide » de ne pas être allé chercher ce dernier rebond.

Une « March Madness » à la sauce NBA

Reste qu’après tant d’efforts produits, Tyrese Maxey ne cachait pas être « fatigué ». « Normalement, quand tu reviens, tu joues 32 minutes, mais (Nick) Nurse m’a demandé et j’ai dit que tout allait bien pour moi. Je peux jouer autant que tu le souhaites », rapporte Tyrese Maxey, finalement resté sur le terrain pendant… 41 minutes.

Mais l’intéressé a conscience de l’urgence de la situation. Actuellement 8e à l’Est, les Sixers n’ont plus que quelques matchs devant eux pour espérer rattraper les Pacers, avec une petite victoire de plus qu’eux, à la 6e place, synonyme de qualification directe pour les playoffs. « Chaque match est important.. Chaque match est un match de playoffs à ce stade. Honnêtement, on est comme à la March Madness. Chaque match n’est pas éliminatoire, mais chaque match est important », rappelle-t-il.

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 61 15 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHL 75 35 48.5 42.7 86.6 0.4 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHL 60 34 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHL 65 38 44.5 37.4 86.4 0.5 3.2 3.7 6.2 2.1 1.0 1.7 0.5 25.6 Total 261 31 46.7 39.8 86.1 0.4 2.6 2.9 4.1 1.9 0.8 1.2 0.3 17.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.