Luka Garza récupère un vrai contrat aux Wolves

Utilisé avec parcimonie par Minnesota (4.2 points et 1.2 rebond de moyenne en 5 minutes et sur 21 matchs), principalement dans le « garbage time », Luka Garza a pourtant convaincu ses dirigeants de lui offrir un contrat standard, annonce The Athletic.

Depuis maintenant deux ans, l’intérieur de 25 ans bénéficiait d’un « two-way contract » chez les Wolves et, récemment, il avait été notamment sorti du frigo pour faire face à Nikola Jokic, compte tenu des différentes absences de son équipe dans la raquette.

Sans doute aussi une manière pour Minnesota de prendre ses précautions avec cette signature, au cas où Karl-Anthony Towns ne pourrait pas retrouver les parquets de la saison, puisque Luka Garza sera désormais éligible pour les playoffs avec ce nouveau contrat.

Luka Garza Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 32 12 44.9 32.7 62.3 1.8 1.3 3.1 0.6 1.7 0.3 0.6 0.2 5.8 2022-23 MIN 28 9 54.3 35.9 78.8 1.2 1.1 2.3 0.6 1.5 0.1 0.5 0.1 6.5 2023-24 MIN 20 5 43.9 31.0 72.2 0.7 0.6 1.2 0.2 1.0 0.1 0.3 0.1 3.6 Total 80 9 48.1 33.3 70.2 1.3 1.0 2.3 0.5 1.5 0.2 0.5 0.1 5.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.