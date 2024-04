La raquette des Wolves ne devrait pas perdre en densité la saison prochaine. Après Naz Reid, la franchise du Minnesota a décidé de conserver un autre pivot amené à grappiller des minutes derrière Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns : Luka Garza.

Le Star Tribune rapporte en effet que le joueur de 24 ans a accepté un nouveau « two-way contract ». Il bénéficiait déjà de ce type de contrat la saison passée, alternant ainsi entre la Grande Ligue et la G-League.

En un peu moins d’une trentaine d’apparitions avec les Wolves, il tournait à 6.5 points de moyenne en 9 minutes. Courant février, il avait signé successivement des matchs à 19 puis 25 points lors de « blowouts ».

Le joueur drafté par les Pistons en 2021 (52e choix) s’était logiquement montré beaucoup plus productif dans la ligue de développement, au sein des Iowa Wolves, cumulant 31 points (65% aux tirs dont 44% de loin), près de 11 rebonds et 4 passes en 37 minutes de jeu moyen, en six apparitions.

Le Star Tribune note par ailleurs que les Wolves n’ont pas garanti le contrat de Nathan Knight, devenu « free agent ». Ce qui laisse entendre que Luka Garza est bien la quatrième option à l’intérieur.

Luka Garza Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 32 12 44.9 32.7 62.3 1.8 1.3 3.1 0.6 1.7 0.3 0.6 0.2 5.8 2022-23 MIN 28 9 54.3 35.9 78.8 1.2 1.1 2.3 0.6 1.5 0.1 0.5 0.1 6.5 2023-24 MIN 25 5 48.0 28.1 72.0 0.8 0.5 1.2 0.2 1.0 0.2 0.2 0.0 4.0 Total 85 9 48.8 32.5 70.3 1.3 1.0 2.3 0.5 1.4 0.2 0.5 0.1 5.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.