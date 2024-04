Naz Reid prolonge aux Wolves !

Belle opération des dirigeants des Wolves puisqu’ils sont parvenus à un accord avec leur intérieur Naz Reid, avant même qu’il ne teste le marché. Une belle opération financière aussi puisque ESPN rapporte qu’ils ont déboursé 42 millions de dollars sur trois ans pour l’un des meilleurs intérieurs remplaçants de la ligue. A Minnesota, c’était la priorité de l’été.

« On veut être une franchise qui récompense les joueurs qui font bien les choses », avait annoncé le président Tim Connelly après l’élimination face aux Nuggets. « Il est arrivé ici, en bonne forme, s’est amélioré année après année et on croise les doigts pour qu’il soit avec nous pendant un bon moment. On va bosser dur afin de trouver une solution de long terme pour Naz. »

Naz Reid multiplie son salaire par 7

Du côté de Naz Reid, qui avait compensé l’absence de Karl-Anthony Towns, on souhaitait rester à Minneapolis. Au juste prix.

« J’aimerais vraiment rester dans le Minnesota, c’est certain. Mais c’est un business et tout doit se dérouler dans l’intérêt des deux parties. » avait-il confié en mai. « Tout ce qu’il sera possible de faire pour que je prolonge à Minnesota serait formidable. Mais j’ai aussi l’impression d’avoir déjà évolué vers un rôle ou une situation plus importants que ceux que j’occupais au début de l’année. »

Cette saison, Naz Reid ne touchait que 1.9 million de dollars, et les Wolves vont multiplier par sept son salaire. Une très belle opération pour un joueur non drafté, et qui n’a que 23 ans (bientôt 24).

Naz Reid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIN 30 17 41.2 33.0 69.8 1.1 3.0 4.1 1.2 2.8 0.6 0.7 0.7 9.0 2020-21 MIN 70 19 52.3 35.1 69.3 1.2 3.4 4.6 1.0 2.6 0.5 1.0 1.1 11.2 2021-22 MIN 77 16 48.9 34.3 76.5 1.3 2.6 3.9 0.9 2.2 0.5 1.1 0.9 8.3 2022-23 MIN 68 18 53.7 34.6 67.7 1.1 3.8 4.9 1.1 2.6 0.6 1.4 0.8 11.5 2023-24 MIN 78 24 48.0 41.9 74.8 0.9 4.3 5.3 1.3 2.1 0.8 1.4 0.9 13.4 Total 323 19 49.7 37.2 71.9 1.1 3.5 4.6 1.1 2.4 0.6 1.2 0.9 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.