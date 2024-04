Le MVP de la nuit | Kristaps Porzingis ne pense qu’à la suite !

Quand on est un jeune intérieur, chaque soir est une épreuve ! Chet Holmgren peut le confirmer puisqu’au lendemain d’un duel avec Joel Embiid, le rookie du Thunder se retrouvait confronté aux 2m20 de Kristaps Porzingis et au métier d’Al Horford. Une véritable épreuve d’autant qu’il devait composer sans Shai Gilgeous-Alexander, ni Jalen Williams.

Comme la veille, Chet Holmgren a montré de belles choses dans l’agressivité et la protection du cercle. Mais le pivot du Thunder est tombé sur un immense Porzingis, qui signe l’un de ses meilleurs matches avec les Celtics : 27 points, 12 passes, 4 passes et 5 contres. L’expert en stats des Celtics a découvert que seul le légendaire Robert Parish avait signé une telle perf’ dans l’histoire.

Des fourmis dans les jambes

Le tout à 11 sur 14 aux tirs, dont 3 sur 3 à 3-points. Il faut rappeler que lors de la première opposition entre les deux formations, le Letton avait déjà été brillant avec 34 points à 12 sur 18 aux tirs. Mais les Celtics avaient perdu.

Un vrai « clinic » avec de l’alternance dans le jeu, et de l’agressivité pour transformer un rebond offensif en claquette. « Franchement, je me sens un peu mieux au niveau des jambes et je prends de plus en plus conscience que les playoffs arrivent, et je veux être dans la meilleure forme possible » explique Kristaps Porzingis à propos de son état de forme. « Je m’en approche, mais je pense que je peux encore faire mieux. J’ai bien l’intention d’être au top quand les playoffs débuteront. »

Profiter de l’expérience d’Al Horford

De sa prestation, on retiendra bien sûr sa claquette, mais aussi ce contre sur Chet Holmgren, suivi d’un 3-points sur la possession suivante. C’était du « Boston Basketball » avec la recherche du shoot ouvert, et c’est Porzingis, en trailer, qui va en profiter. Il y avait du Al Horford dans cette action. Un joueur avec qui il adore évoluer.

« Al est le joueur les plus expérimenté avec qui j’ai joué » rappelle l’ancien intérieur des Mavericks. « Pendant les temps-morts, tout le monde l’écoute… Il a tellement d’expérience et de connaissances sur le jeu, des deux côtés du terrain. Il est très, très précieux pour nous, et on apprécie de jouer ensemble. On sait que l’un ou l’autre sera derrière, et c’est une bonne chose quand on est sur le terrain. »