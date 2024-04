James Harden à la recherche du basket perdu

Sans Kawhi Leonard, les Clippers devaient s’appuyer sur leurs autres leaders pour tenir la barre à Sacramento mardi. Paul George a livré une prestation correcte (18 points), bien que limité à 12 tirs. James Harden, lui, est passé au travers. Le meneur de Los Angeles a réalisé un de ses plus mauvais matchs de sa saison (6 points à 1/7 au tir, 8 passes mais 5 balles perdues), au cœur d’une période difficile pour lui, notamment au scoring. Sans l’apport de leur maître à jouer, les visiteurs ont semblé parfois complètement perdus.

Les Kings avaient bien préparé leur coup. Mike Brown a opposé à James Harden un plan simple, mais très efficace : lui mettre la pression systématiquement sur les pick-and-rolls dont il raffole.

Le MVP 2018 a passé son match avec deux défenseurs sur le râble, le contraignant à se débarrasser du ballon. « Ils me ‘trappaient’« , a expliqué un James Harden peu loquace après la rencontre. « Je dois trouver des moyens d’être agressif. Ils ont fait un très bon travail en nous dominant sur les pick-and-rolls. »

James Harden et les Clippers sans alternatives

Dès la première minute, Domantas Sabonis a donné le ton, en restant près de James Harden après un écran, avant de chipant sa passe à terre vers Ivica Zubac. Gêné pour dicter le jeu, l’ancien Sixer n’a pu distribuer ses habituelles « pocket pass », pour trouver son intérieur dans l’intervalle entre les deux défenseurs d’une prise à deux.

« Nos intérieurs ont été très bons dans l’agressivité sur les pick-and-rolls, à contester avec les bras bien en l’air pour les mettre sous pression » s’est réjoui Mike Brown, qui a vu Domantas Sabonis mais aussi Trey Lyles et Alex Len voler un ballon à James Harden. « Quand vous êtes pris à deux encore et encore, cela vous fait sortir de votre match. On leur a enlevé les ‘pocket pass’, sur lesquelles James est très bon. Ensuite, notre défense a été fantastique sur les aides venant du côté sans ballon. »

Asked Mike Brown about their PnR defense tonight, specifically on Harden: “We took away the pocket. James is really good at making that pocket pass and then out weakside defense was fantastic.” https://t.co/e1mmcuDwSC pic.twitter.com/Fs7HXiew7g — Brenden Nunes (@BrendenNunesNBA) April 3, 2024

Les Clippers ont été incapables de s’adapter, s’enlisant dans leurs schémas jusqu’à compter 26 points de retard en début de quatrième quart-temps. « C’est la manière dont les adversaires affrontent James » a estimé l’entraîneur Tyronn Lue. « Ils l’ont pris à deux toute la soirée, donc il n’a pas pu aller là où il le voulait sur pick-and-roll, et obtenir ses tirs. Peut-être que j’aurais pu faire un meilleur travail en lui donnant plus d’isolations. Ils ont montré qu’ils ne voulaient pas le laisser jouer. On doit mieux exécuter, faire un meilleur travail sur les « blitzs » (prise à deux sur lesquelles l’intérieur monte sur le porteur de balle). Quand vous êtes sur des situations pareilles, il faut donner le ballon au joueur qui coupe vers le cercle et vous avez un 4-contre-3 à jouer. » « On doit juste continuer à insister sur comment on joue dans ce genre de situations, et à mieux lire le jeu » a pour sa part résumé Paul George.

12 matchs de suite sous les 20 points

Sans rythme, ni confiance, James Harden a traversé le match comme une âme en peine, manquant cruellement de tranchant offensivement. Et c’est tout sauf une première ces dernières semaines.

Deux jours plus tôt, il ne tentait que trois tirs en plus de 36 minutes à Charlotte. Le voilà désormais sur une série de douze matchs sans atteindre les 20 points inscrits, la dixième rencontre de sa saison sous les 10 unités, du jamais-vu pour l’ancien triple meilleur scoreur de la NBA depuis sa deuxième saison pro au Thunder, en 2011 !

Interrogé pour savoir comment impliquer davantage son coéquipier All-Star, Paul George s’est contenté d’un « Je ne suis pas le coach, question suivante. »

Et quand sa capacité à initier le jeu sur le pick-and-roll est aussi coupée, comme face aux Kings, l’influence de James Harden chute drastiquement. Sur ces 12 rencontres où il a inscrit moins de 20 points, Los Angeles n’a ainsi pu faire mieux qu’un bilan équilibré, avec six victoires dont deux contre les Blazers, une contre les Hornets, ou encore un succès arraché contre les Sixers sans Joel Embiid. Les six défaites sont, elles, toutes intervenues contre des équipes qualifiées pour les playoffs, et sur un écart moyen de 14,5 points…