Cade Cunningham veut finir la saison sur une bonne note

La saison des Pistons s’est rapidement terminée. On pourrait même dire qu’elle n’a jamais vraiment commencé, car après deux victoires en trois matches, Cade Cunningham et ses coéquipiers ont ensuite perdu… 28 matches d’affilée ! Un record NBA. Puis, après cette victoire tant attendue, ils ont encore enchaîné sept revers de rang.

Si bien que, après 40 matches, ils n’avaient que quatre succès au compteur. Ils étaient partis sur des bases historiquement médiocres. Les joueurs du Michigan ont sauvé l’honneur, mais le record de franchise (16-66) est malheureusement encore possible…

Tout lâcher avant les vacances

Parmi les bonnes nouvelles de cet exercice long et pénible, il y a tout de même les performances de Cade Cunningham. Le premier choix de la Draft 2021 vient d’enchaîner trois matches de suite à plus de 30 points : 32 face à Minnesota, 33 contre Washington et 36 face à Memphis.

En confiance, il s’était permis de prendre 33 tirs devant les Wizards. « J’ai eu beaucoup de tirs que je voulais », expliquait-il après la victoire de Detroit. « Si j’ai ces shoots, alors je les prends. Je ne fais pas les laisser passer. Mon jeu est bon quand je fais ça. »

Il a poursuivi dans cette veine face aux Grizzlies, avec 36 points à 13/22 au shoot et 8 passes. Il a inscrit un panier primé au buzzer des 24 secondes pour égaliser dans le « money time » avant de néanmoins manqué le tir (avec la planche) de l’égalisation.

« Il a fait les choix justes », estime Monty Williams. « En fin de match, je lui ai dit qu’il allait nous faire gagner des matches de playoffs dans ces situations. Il a pris ce dernier shoot, ce n’est pas rentré, mais c’est un bon tir. »

Un leader qui a désormais besoin de victoires

Depuis trois matches, Cade Cunningham tourne ainsi à 33.7 points de moyenne à 47% de réussite au shoot et 47% à 3-pts. Une façon pour lui de terminer sa saison sur une bonne note, puisque c’est son meilleur exercice en carrière.

« C’est notre leader. Il le montre soir après soir et il progresse », juge son coéquipier Tosan Evbuomwan. « On a confiance en lui et le shoot qu’il a pris à la fin, on est 100% avec lui. Il a fait un grand match et il n’y a pas que ce dernier tir qui entre en ligne de compte. »

En attendant de gagner des matches de playoffs comme Monty Williams l’espère, le meneur de jeu a au moins rassuré sur son niveau de jeu. Il perd encore trop de ballons mais il a la bonne attitude alors que la saison fut un long cauchemar. Son début de carrière aussi, entre blessure la saison passée et résultats médiocres depuis trois ans. En 138 matches joués, Cade Cunningham n’a connu la victoire qu’à 32 reprises…

« Il a la même mentalité peu importe les conséquences ou le résultat final, et c’est qu’on veut », assure le coach des Pistons. « Bien sûr, on veut qu’il mette ses tirs, mais ça se voit quand un joueur veut ce tir, et lui veut ces shoots-là. On veut tous gagner, mais je cherche aussi un joueur capable de prendre ces tirs. Il est de ce genre et c’est pour ça qu’il a tant de valeur pour nous. »

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 33 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.3 0.6 19.9 2023-24 DET 61 33 44.6 35.0 86.8 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.3 22.4 Total 137 33 43.0 32.7 85.7 0.7 4.3 5.1 6.5 2.8 1.0 3.5 0.5 19.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.