Les Rockets veulent continuer de jouer des matches à enjeu

La course pour la 10e et dernière place de la conférence Ouest, synonyme de « play-in » à l’Ouest, reste tendue entre les Rockets et les Warriors, qui se tiennent à deux victoires d’écart. On peut même écrire trois victoires puisque les Warriors ont le « tie-breaker », alors que les deux formations doivent encore se rencontrer ce jeudi soir.

Une rencontre cruciale, voire décisive, pour les Rockets qui ne veulent pas gâcher leur superbe mois de mars. Avec seulement huit matchs à jouer d’ici la fin de saison, les joueurs de Ime Udoka veulent jouer leur chance jusqu’au bout. Ne serait-ce que pour ne pas balancer la fin de saison, comme ils en ont eu l’habitude depuis trois ans.

« Jouer encore pour quelque chose, enchainer les victoires, jouer contre des équipes de qualité… C’est inestimable pour nos jeunes de vivre ça. Le simple fait de traverser la période actuelle et de passer au-dessus des 50% de victoires aussi tard dans la saison est énorme pour eux » souligne le coach de Houston.

Préparer la saison prochaine en jouant chaque match comme une finale

Dans le Houston Chronicle, Ime Udoka souligne avant tout la progression d’une jeune équipe, et les qualités mentales dont ses jeunes ont fait preuve ces dernières semaines.

« L’essentiel, c’est notre résilience », poursuit-il. « Quelques joueurs se sont blessés… Alperen (Şengun) est l’un de nos meilleurs joueurs. Ensuite, notre banc a dû se passer de Cam (Whitmore) et plusieurs joueurs ont été blessés à différents moments… Mais le groupe s’est ressaisi, a trouvé des solutions pour s’en sortir et les joueurs ont dû assumer différents rôles. Le rythme de l’attaque s’est accéléré. Ils ont pris conscience de l’importance de la défense. On a vu les mêmes choses lorsque Fred (VanVleet) était absent, ou Jabari ou Dillon (Brooks)… C’est au joueur suivant de se montrer. Les gars ont augmenté leur charge de travail et leur productivité. La résilience a été l’élément principal. On ne cherche aucune excuse, et nous nous contentons de faire notre travail. »

Pour Jabari Smith Jr, chaque match est une sorte de finale, et le calendrier est costaud : Wolves, Warriors, Heat (en back-to-back), Magic et Clippers.

« Chaque match est à gagner obligatoirement », résume le jeune ailier-fort. « L’esprit de compétition, le combat, la ténacité, la culture que nous essayons d’instaurer nous aideront certainement. Cette mentalité de la victoire obligatoire à chaque match nous aidera à aller de l’avant et à préparer la saison prochaine. »

LEXIQUE

Tie-breaker : lorsque deux équipes ont le même bilan à la fin de la saison, l’avantage du terrain est déterminé par une série de critères successifs. Le premier est celui du bilan des rencontres de saison régulière entre les deux clubs.