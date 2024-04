La surprenante embrouille entre Bogdan Bogdanovic et Quin Snyder

On ne saura sans doute pas ce qui a provoqué ce jet de bouteille par Bogdan Bogdanovic. Quin Snyder venait de prendre la parole lors d’un temps-mort à deux minutes de la fin de la rencontre face aux Bulls. À ce moment-là, les Hawks menaient de 17 points, et c’est plutôt du côté des Bulls qu’on aurait dû voir des signes de frustration.

Une fois sa bouteille balancée, le Serbe des Hawks, auteur d’une sortie très propre (20 points à 6/7 aux tirs, 6 passes et 4 rebonds), s’est levé de son banc et s’est écarté un temps du groupe.

Une fois le jeu repris, le shooteur, la mâchoire serrée pendant un temps, s’est levé subitement pour aller dire deux mots à son coach, en pointant un doigt sur sa propre poitrine (reprochant à son coach de l’avoir jugé fautif ?), quasiment front contre front. L’incident s’est terminé par une accolade initiée par le technicien.

Des « altercations » normales

Dans la même dynamique d’apaisement, après la rencontre, Quin Snyder qualifie la prestation de son joueur de « formidable » et assure que les deux hommes ne sont pas conflit, que leur entente est « plus que bonne ».

« J’aime sa façon de jouer. Il défend, ce qui est un point d’honneur chez lui. Il a été aussi efficace que possible ce soir », développe encore le coach.

Discours similaire du côté du joueur, qui assure qu’il s’agissait d’une simple « querelle basket ».

« Quin est clairement mon gars. Il m’a poussé tout au long de l’année. On a de petites altercations. C’est normal que ça arrive. C’est triste que cela se soit produit lors d’un match et à la télévision, donc maintenant c’est mis en évidence. Mais cela fait partie de notre sport. C’est normal, dans notre monde, c’est plutôt normal », répète Bogdan Bogdanovic sans vouloir donc en dire plus sur la nature exacte de l’échange.