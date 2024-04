Devin Vassell et Jeremy Sochan s’arrêtent là

San Antonio a annoncé lundi les forfaits jusqu’à la fin de la saison de Devin Vassell et Jeremy Sochan. Le premier a passé une IRM qui a révélé une fracture de fatigue du troisième métatarsien du pied droit, tandis que le second s’est blessé à la cheville gauche face aux Knicks vendredi et il va subir une arthroscopie. Le staff médical évoque une possible excroissance osseuse, qui pourrait être à l’origine de douleurs aux ligaments de la cheville. Les deux avaient manqué le dernier match des Spurs, perdu face aux Warriors (113-117).

À un peu moins de quinze jours de la fin de la saison régulière, et au regard des enjeux, le staff texan a préféré ne prendre aucun risque pour deux des éléments les plus prometteurs de l’effectif.

Deuxième meilleur marqueur et passeur de l’équipe de Gregg Poppovich, Devin Vassell s’est révélé être le lieutenant le plus régulier de Victor Wembanyama.

Capable du meilleur comme du pire, parfois même d’une possession à une autre, Jeremy Sochan était également le seul joueur de l’effectif à avoir participé à tous les matchs de la saison régulière jusqu’à sa blessure face aux Knicks. On se souvient qu’en début de saison, Gregg Popovich l’avait testé comme meneur de jeu.