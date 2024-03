Le MVP de la nuit | Jalen Green ne refroidit pas

Avec 75 points en cumulé et un 17/26 à 3-points, le duo Fred VanVleet/Jalen Green a totalement assommé le Jazz. Le meneur a expliqué qu’il a senti que ce serait une bonne soirée dès son premier tir. Quant à l’arrière, au coeur d’une grosse série offensive actuellement, il a expliqué qu’il l’avait senti… dès le dernier match !

« Je suis au centre de l’attention, donc j’attire les défenses quand j’attaque le cercle et je peux facilement ressortir le ballon » explique-t-il ainsi au Houston Chronicle. « Les gars défendent tout-terrain face à moi, comme l’a fait Collin Sexton lors de ce match, et ça crée de nouveaux axes de pénétration ».

Si les adversaires défendent de façon aussi agressive sur lui, c’est que Jalen Green est sur une grosse série offensive. Avec ses 41 points à 15/22 au tir, il vient ainsi d’enchaîner un cinquième match de suite à plus de 25 points.

« La clé de tout »

« Il est chaud, c’est évident », constate Ime Udoka, son coach. « Tout comme les gars ont parfois des baisses de régime, ils peuvent avoir des séries comme ça. Mais le plus important, c’est qu’il a persévéré et qu’il a continué à avoir confiance en lui quand les choses n’allaient pas très bien. Et tout ce qu’il faut à un très bon scoreur pour se relancer, c’est de mettre quelques tirs. Il suffit d’un ou deux matches pour que cela fasse boule de neige. »

Ime Udoka rajoute qu’il est fier de la façon dont Jalen Green a progressé cette saison, malgré tous les changements.

« Il a été la clé de tout », confirme Fred VanVleet. « Notre confiance, notre rythme, notre spacing, c’est lui qui les a dans les mains. Quand il est comme ça, c’est une arme nucléaire de plus qui peut vous donner 30 ou 40 points à tout moment. Cela change la façon dont la défense agit, cela change la défense, les duels. »

Et surtout les Rockets enchaînent les victoires, avec un 8e succès consécutif qui leur permet de revenir à l’équilibre (35 victoires – 35 défaites), sur les talons de Golden State (36-33), actuel 10e à l’Ouest.