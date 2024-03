Les Lakers se préparent à un match de playoffs face aux Warriors

Une affiche Lakers – Warriors est toujours alléchante et celle de samedi le sera encore plus. Même si les deux équipes ne trustent pas les premières places de la conférence Ouest, il y aura un énorme enjeu.

Car Los Angeles occupe la 9e place de la conférence Ouest, avec 36 victoires et 31 défaites, une de plus que Golden State, 34 succès pour 31 défaites. Stephen Curry, qui devrait revenir pour ce duel, et ses coéquipiers n’ont donc qu’une victoire de retard sur les Lakers.

« Ce sera un gros match, presque un match de playoffs », résume Rui Hachimura. « On les a joué tellement de fois, en présaison, saison régulière, playoffs. On se connaît très bien. »

Et peut-être encore en « play-in » dans un mois, si les places ne changent pas d’ici là. Dès lors, après autant de rencontres, comment faire la différence ce samedi soir ? « Qui en voudra le plus ? On doit montrer nos émotions et essayer de le prendre », poursuit le Japonais.

Un match « extrêmement important »

Un succès et les Lakers pourraient ainsi faire un petit écart avec les Californiens et aussi se rapprocher de la huitième de place des Mavericks (38-29), qui affronteront Denver dimanche soir.

« Ce match est extrêmement important », confirme Darvin Ham. « Golden State est dans le rythme, ils ont eu leur lot de blessures, mais ils jouent dur les uns pour les autres et Steve Kerr a fait les bons ajustements. Ils ont le bon mélange, entre jeunes talents et leaders vétérans. C’est une franchise de champions et on aura fort à faire. »

Pour rebondir après une défaite contre les Kings, durant laquelle les Lakers ont manqué de justesse dans les détails pour leur entraîneur, les joueurs de Los Angeles ont analysé ce revers et parlé ensemble vendredi.

« Il y a eu du dialogue, venant de plusieurs joueurs, et c’est ça qui est positif, qui est sain », poursuit le coach. « C’est comme ça qu’on a pu répondre après des défaites décevantes. On se regarde dans la glace, joueurs et coaches, pour voir comment devenir meilleur. »