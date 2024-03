Le MVP de la nuit | Zion Williamson a imposé sa volonté aux Clippers

Encore plein de sueur, quelques secondes après la fin de rencontre, Zion Williamson doit expliquer son excellente deuxième mi-temps face aux Clippers. « Je suis un compétiteur. Je veux gagner. C’est aussi simple que ça. »

Simple comme un changement de mentalité. Davantage dans la création du jeu en première période (11 points), l’intérieur des Pelicans a attaqué Ivica Zubac encore et encore en début de troisième quart-temps, avant de conclure ce dernier avec un panier au buzzer après avoir remonté tout le terrain. Résultat : 16 points à 7/7 au shoot.

Le match était tendu et défensif et l’ancien All-Star a eu la clé pour débloquer les choses. « J’essaie de faire savoir à mes coéquipiers que je suis là, que je suis avec eux. Que ce soit me jeter au sol en défense, faire des passes ou marquer », explique-t-il face à la pression qui augmente avec le printemps qui arrive. « On arrive à ce stade de la saison », ajoute-t-il, lui qui n’a jamais joué encore un match de playoffs.

Zion Williamson termine cette partie, importante au classement, avec 34 points à 14/21 au shoot, 7 rebonds, 4 passes et 3 interceptions. C’est l’un des meilleurs matches de sa saison, tout simplement. « C’est génial de l’avoir sur le parquet et de le voir jouer à ce niveau », se réjouit son coach Willie Green.

Pour Tyronn Lue, c’est déjà moins agréable. « Dans les trois rencontres gagnées par les Pelicans face à nous, il a dominé », explique l’entraîneur californien. « Il a toujours su prendre les commandes en fin de match. »

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOP 54 31 57.8 35.7 69.7 1.8 3.9 5.7 5.1 2.2 0.9 2.5 0.6 22.3 Total 168 32 59.7 34.6 69.3 2.3 4.3 6.6 4.1 2.2 0.9 2.7 0.6 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.