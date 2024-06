Sortir du banc a fait du bien à Buddy Hield

Il avait signé une arrivée en fanfare à Philadelphie avec quatre matchs de suite à 20 points ou plus. Depuis, Buddy Hield était beaucoup plus à la peine avec son tir : à peine 12 points de moyenne, et surtout 35% aux tirs (mais tout de même 38% de loin), lors des neuf matchs suivants.

En conséquence, Nick Nurse a décidé de le sortir de son banc hier, lors du déplacement au Madison Square Garden. Titulaire depuis ses débuts sous ses nouvelles couleurs, l’ancien joueur des Pacers dit avoir appris la décision de son coach « juste avant le coup d’envoi ».

« Une fois que je rentre, tout ce qui compte est de jouer des minutes de qualité et d’aider l’équipe à gagner. Je suis rentré et j’ai joué mon rôle, je sais ce que j’ai à faire, je l’ai fait ce soir et c’était sympa », décrit le joueur de 31 ans, dont l’apport offensif reste primordial pour des Sixers toujours privés de leurs deux leaders, Joel Embiid et Tyrese Maxey.

Nick Nurse considère que son shooteur avait « besoin d’un changement, quelque chose pour le faire avancer. Les plans de jeu adverses sont concentrés sur lui. Parfois, quand vous pouvez ‘cacher’ des gars sur le banc, vous pouvez les faire entrer et les faire avancer. C’est donc une bonne chose. On fait ça avec Kelly (Oubre Jr.) parfois aussi, n’est-ce pas ? C’est un changement de décor. »

Touché à la cheville en fin de match

Titulaire face aux Knicks, un statut dont il a plus souvent bénéficié cette saison que celui de remplaçant, Kelly Oubre Jr. a terminé en double-double (18 points et 10 rebonds). Mais il n’a pas échappé à la maladresse qui a concerné une bonne partie des protagonistes (6/19 aux tirs).

Buddy Hield, lui, a été plus heureux avec ses 16 points (6/9 aux tirs dont 4/6 de loin), 7 rebonds et 3 passes, ainsi qu’un +19 lorsqu’il était en jeu. Un apport considérable dans ce genre de rencontre verrouillée. Le natif des Bahamas n’avait plus passé la barre des 50% de réussite aux tirs depuis deux semaines.

« Nick a fait du bon boulot pour me mettre dans de bonnes positions ce soir. Il ne s’agit donc pas de commencer ou de sortir du banc. Je crois que tout le monde est passé par là depuis que je suis arrivé ici, donc peu importe ce qu’il veut. On le suit et on fait confiance à la décision qu’il prend », termine Buddy Hield, dont la soirée a été ternie par une blessure à la cheville en milieu du quatrième quart-temps, qui l’a contraint de quitter prématurément ses coéquipiers.

Buddy Hield Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 * All Teams 82 23 42.6 39.1 84.2 0.4 2.9 3.3 1.5 1.4 0.5 1.2 0.1 10.6 2016-17 * NOP 57 20 39.3 36.9 87.9 0.3 2.6 2.9 1.4 1.4 0.3 0.8 0.1 8.6 2016-17 * SAC 25 29 48.0 42.8 81.4 0.6 3.5 4.1 1.8 1.4 0.8 2.1 0.1 15.1 2017-18 SAC 80 25 44.6 43.1 87.7 0.7 3.2 3.8 1.9 1.9 1.1 1.6 0.3 13.5 2018-19 SAC 82 32 45.8 42.7 88.6 1.3 3.7 5.0 2.5 2.5 0.7 1.8 0.4 20.7 2019-20 SAC 72 31 42.9 39.4 84.6 0.8 3.8 4.6 3.0 2.3 0.9 2.3 0.2 19.2 2020-21 SAC 71 34 40.6 39.1 84.6 0.4 4.3 4.7 3.6 2.5 0.9 1.8 0.4 16.6 2021-22 * All Teams 81 31 40.6 36.6 87.4 0.8 3.5 4.4 2.8 2.3 0.9 1.9 0.3 15.6 2021-22 * SAC 55 29 38.2 36.8 87.0 0.8 3.2 4.0 1.9 2.1 0.9 1.6 0.3 14.4 2021-22 * IND 26 36 44.7 36.2 88.6 0.9 4.2 5.1 4.8 2.7 1.0 2.4 0.4 18.2 2022-23 IND 80 31 45.8 42.5 82.2 0.8 4.2 5.0 2.8 2.0 1.2 1.7 0.3 16.8 2023-24 * All Teams 84 26 43.6 38.6 88.1 0.7 2.5 3.2 2.8 2.0 0.8 1.2 0.5 12.1 2023-24 * IND 52 26 44.3 38.4 84.8 0.7 2.6 3.2 2.7 2.0 0.8 1.2 0.6 12.0 2023-24 * PHL 32 26 42.6 38.9 92.3 0.8 2.3 3.2 3.0 2.1 0.8 1.3 0.3 12.2 Total 632 29 43.4 40.0 86.0 0.8 3.5 4.2 2.6 2.1 0.9 1.7 0.3 15.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.