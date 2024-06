Les Pacers peuvent aussi gagner grâce à leur défense

Ambitieux Franz Wagner. En contre-attaque à deux-contre-deux, l’ailier du Magic décidait d’attaquer lui-même le cercle. Avant de se heurter au rempart nommé Myles Turner. Le pivot des Pacers signait ainsi l’un de ses six contres de la soirée. Soit le double… de toute l’équipe adverse. Et Indiana s’imposait confortablement sur le parquet de la franchise d’Orlando.

« Ils sont l’une des meilleures équipes pour ce qui est d’aller dans la raquette et de finir au cercle. On a essayé de mettre l’accent là-dessus pour les limiter en la matière. C’est une équipe physique, elle a essayé de s’imposer, mais je pense qu’on a fait du bon boulot en relevant le défi », juge le 10e meilleur contreur de la ligue.

Tyrese Haliburton a trouvé son intérieur « incroyable » dans cette partie en matière de protection de cercle. « Il a été super pour aider au rebond, mais aussi pour contrer les tirs sur le côté opposé. Leur jeu est vraiment axé sur le cercle, alors on a mis l’accent sur la protection de la raquette », note le meneur de jeu dont la formation a limité le Magic à 37.5% de réussite.

Avec à l’arrivée, la meilleure performance défensive de leur année pour les Pacers : seulement 97 points encaissés. Une performance rare pour la meilleure attaque de la ligue, récemment détrônée par les Celtics en matière d’efficacité offensive (« offensive rating »).

27-0 en contre-attaque !

« On réalise que nous sommes l’une des meilleures équipes en transition, et la seule façon d’obtenir des paniers en transition est de faire des stops. Je pense qu’on a réussi à les faire, ce qui nous a permis d’obtenir beaucoup plus de points en transition », remarque à juste titre Obi Toppin. Le différentiel au niveau des points en contre-attaque est assez parlant : 27 côté Pacers contre… pas un seul pour le Magic.

« On a compris que si on n’encaisse pas de panier, on peut courir. On a une équipe qui court très bien, c’est bien connu. Ce qu’il nous fallait, c’était un niveau de détermination bien plus élevé que lors des deux derniers matches contre ces gars-là », complète Rick Carlisle, dont les Pacers avaient encaissé 128 et 117 points lors de deux matchs précédents, perdus, face aux Floridiens.

Une telle performance défensive s’imposait cette nuit tant leur attaque a mis du temps à se mettre en route : seulement 18 points après 12 minutes. Une réaction a eu lieu dans le second quart-temps, et surtout dans le troisième, remporté haut la main (39 à 21).

« On a fait preuve d’une détermination sans faille. Même dans le premier quart-temps, alors qu’on avait du mal à marquer, on les a maintenus à 24 points. C’est un score avec lequel on peut travailler même si on a du mal à mettre le ballon dans le panier. Tout le monde s’est engagé à essayer d’éloigner ces gars du rebond et de la peinture autant que possible », poursuit Rick Carlisle dont l’équipe n’avait pas encaissé moins de 110 points depuis un mois.

Prochain test, et pas des moindres, sur le parquet du Thunder, la 3e meilleure attaque de la ligue.