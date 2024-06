Le MVP de la nuit | La performance monstre d’Anthony Davis

Forcément, quand il manque Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert dans la raquette des Wolves, il y a des boulevards pour les intérieurs adverses. Anthony Davis peut en témoigner puisqu’il signe son meilleur match de la saison dans la victoire des Lakers avec 27 points, 25 rebonds, mais aussi 7 interceptions, 5 passes et 3 contres !!! À la pause, AD n’avait pourtant pris que 4 rebonds…

« Quand on est là, à prendre du plaisir, la confiance de tout le monde est élevée » réagit l’intérieur All-Star. « Quand on fait du trash talking, chacun prend ses responsabilités, et on joue comme il faut. On sait ce qu’il faut faire. C’est juste une question d’être régulier chaque soir. »

Dans une raquette désertée, Anthony Davis signe l’un de ses meilleurs matches en carrière. Ses 25 rebonds sont sa meilleure marque de la saison, et avec ses 7 interceptions, il établit un record en carrière. L’intérieur n’est d’ailleurs que le 8e joueur depuis 40 ans à terminer une rencontre avec au moins 25 points, 25 rebonds et 5 passes. Nikola Jokic l’a fait cette année, au même titre que Charles Barkley et Kevin Garnett dans le passé.

Dix rebonds offensifs !

Ce que retient Austin Reaves, ce sont le 10 rebonds offensifs. « C’est dingue ! J’ai vraiment l’impression qu’à chaque fois qu’on a raté un tir, il était là pour prendre le rebond pour nous donner une nouvelle chance, ou aller lui-même chercher des lancers-francs. Les interceptions, c’est pareil ! Sept interceptions, c’est très impressionnant ! »

Une chose est sûre, Anthony Davis ne veut pas entendre parler des absents. Les 30 équipes doivent composer avec des blessures. « Cette équipe est deuxième de la conférence, et ça reste une bonne équipe. Évidemment, il manquait des éléments, mais ils ont encore des joueurs capables de créer et de leur faire gagner des matches. Ce qu’on veut, c’est signer un effort collectif pour combler l’écart au classement ».

Objectif réussi puisque les Lakers n’ont qu’une victoire de moins que les Suns, actuellement 6e.

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.2 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.1 24.3 2016-17 NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 36 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 Total 736 35 52.3 29.7 79.5 2.7 8.0 10.6 2.5 2.4 1.3 2.0 2.3 24.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.