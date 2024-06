Gordon Hayward s’acclimate doucement au rythme du Thunder

La passe d’Anfernee Simons était beaucoup trop téléphonée. En conséquence, Gordon Hayward a facilement intercepté le cuir, validant ainsi la prise à deux effectuée sur le joueur des Blazers. Le nouveau joueur du Thunder a alors filé en transition et s’est stoppé derrière l’arc pour sanctionner et offrir trois possessions d’avance à son équipe en fin de troisième quart-temps.

Somme toute banale, cette action au cœur du déplacement d’OKC à Blazers traduit la reprise de rythme progressive chez le joueur de 33 ans. Depuis son arrivée il y a un mois dans l’Oklahoma, l’ancien joueur des Hornets n’avait pas vraiment brillé, tournant à seulement 2 points de moyenne (25% aux tirs) après sept sorties.

Face aux Blazers l’autre soir, l’ancien All-Star a rendu une bien meilleure copie avec 10 points (3/3 aux tirs), 2 rebonds et 2 interceptions. « Il a semblé un peu plus à l’aise sur le terrain. On est encore en train d’apprendre comment l’utiliser de façon optimale, avec qui le mettre sur le terrain. Ce soir, il avait l’air d’être dans un bon rythme », jugeait son coach Mark Daigneault, qui le mobilise une quinzaine de minutes depuis son arrivée.

Pas d’inquiétude à OKC

« On lui dit de shooter, de jouer son jeu. Comme je l’ai dit plus tôt, quand il est arrivé, c’est compliqué de s’intégrer dans une équipe après une période sans jouer et dans une équipe différente, dans notre situation. Il le fait très bien », complétait Jalen Williams, en resituant le contexte de son transfert.

Titulaire à Charlotte en début de saison, où il tournait encore à près de 14 points, 5 rebonds et 5 passes, Gordon Hayward a manqué six semaines de compétition, à partir de fin décembre, en raison d’une blessure au mollet. Pas simple donc de débarquer au sein de cet ambitieux Thunder dans de telles conditions.

« On essaie de lui donner confiance pour qu’il shoote et qu’il soit agressif. C’est ce qu’on veut voir de sa part. C’est un très bon défenseur, il peut marquer aussi. Il joue avec de plus en plus de confort, il commence à s’acclimater à notre attaque », poursuit Jalen Williams, quand Josh Giddey considérait que cela allait « lui prendre du temps pour retrouver ses jambes naturellement ».

L’Australien ajoutait que le Thunder voyait déjà de quoi le vétéran était « capable. Il a été All-Star avant, donc c’est un joueur de talent qui va apporter beaucoup à cette équipe. Personne ne s’inquiète, il a eu quelques matchs compliqués avec des tirs qui ne rentrent pas. Il sait jouer, on lui fera confiance dans les moments importants. Ce soir a été un pas dans la bonne direction. »

Gordon Hayward Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 UTH 72 17 48.5 47.3 71.1 0.6 1.4 1.9 1.1 1.5 0.4 1.0 0.3 5.4 2011-12 UTH 66 31 45.6 34.6 83.2 0.9 2.6 3.5 3.1 1.6 0.8 1.7 0.6 11.9 2012-13 UTH 72 29 43.5 41.5 82.7 0.7 2.4 3.1 3.0 1.7 0.8 1.7 0.5 14.1 2013-14 UTH 77 36 41.3 30.4 81.6 0.8 4.3 5.1 5.2 2.0 1.4 2.8 0.5 16.2 2014-15 UTH 76 34 44.5 36.4 81.2 0.7 4.2 4.9 4.1 1.7 1.4 2.7 0.4 19.3 2015-16 UTH 80 36 43.3 34.9 82.4 0.8 4.2 5.0 3.7 2.3 1.2 2.5 0.3 19.7 2016-17 UTH 73 35 47.1 39.8 84.4 0.7 4.7 5.4 3.5 1.6 1.0 1.9 0.3 21.9 2017-18 BOS 1 5 50.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2018-19 BOS 72 26 46.6 33.3 83.4 0.7 3.8 4.5 3.4 1.4 0.9 1.5 0.3 11.5 2019-20 BOS 52 34 50.0 38.3 85.5 1.1 5.6 6.7 4.1 1.9 0.7 1.9 0.4 17.5 2020-21 CHA 44 34 47.3 41.5 84.3 0.8 5.0 5.9 4.1 1.7 1.2 2.1 0.3 19.6 2021-22 CHA 49 32 45.9 39.1 84.6 0.8 3.8 4.6 3.6 1.7 1.0 1.7 0.5 15.9 2022-23 CHA 50 32 47.5 32.5 81.1 0.7 3.6 4.3 4.1 1.4 0.8 2.0 0.2 14.7 2023-24 * All Teams 51 24 46.4 41.1 74.2 0.8 2.8 3.6 3.1 1.3 0.8 1.3 0.3 9.8 2023-24 * OKC 26 17 45.3 51.7 69.2 0.5 2.0 2.5 1.6 0.8 0.5 0.6 0.0 5.3 2023-24 * CHA 25 32 46.8 36.1 76.5 1.0 3.7 4.7 4.6 1.8 1.1 2.0 0.5 14.5 Total 835 31 45.5 37.0 82.2 0.8 3.7 4.4 3.5 1.7 1.0 1.9 0.4 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.