Le 3 mars 1985, Kevin McHale torturait les Pistons avec 56 points

Depuis 1983, le record d’un joueur des Celtics en saison régulière était détenu par Larry Bird, avec 53 points.

Mais le 3 mars 1985, Kevin McHale, propulsé titulaire avec la blessure de Cedric Maxwell, allait lui prendre ce record. Face aux Pistons, l’intérieur allait livrer un récital, notamment dans la prise de position.

Résultat ? 56 points à 22/28 au tir, avec 16 rebonds, dont offensifs, face à Bill Laimbeer et compagnie !

« La seule fois où j’ai inscrit plus de points, c’était lors d’un match entre amis, quand j’avais 12 ans. Et on avait joué pendant environ cinq heures » s’amusait le héros de la soirée après la rencontre.

Larry Bird aura lui une réaction étonnante après le match. Après avoir pourtant gavé Kevin McHale de ballons, il critiquera toutefois son coéquipier, qui avait demandé à sortir lorsque la victoire était assurée…

« Kevin a demandé à sortir. Je n’arrivais pas à y croire. Surtout contre les Pistons. C’était déjà chaud avec eux, de toute façon, donc pourquoi ne pas essayer d’inscrire 70 points ? Il n’y avait personne chez eux qui pouvait défendre sur lui. Quand il a pointé du doigt le banc pour sortir, je lui ai dit : ‘Tu ne peux pas sortir, tu peux marquer encore plus de points’. Je n’arrivais simplement pas à y croire. »

En compétiteur qu’il était, même avec ses propres coéquipiers, Larry Bird ne laissera d’ailleurs le record à Kevin McHale que pendant quelques jours. Le 12 mars 1985, il inscrivait ainsi 60 points face aux Hawks !