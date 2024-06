Les Nuggets gâchent la grande soirée de LeBron James

Tous les regards étaient évidemment tournés vers LeBron James en premier quart-temps, et pour ce match globalement. Mais c’est bien Nikola Jokic qui brille le plus individuellement, avec douze points. Le pivot des Nuggets est agressif pour répondre à une équipe de Los Angeles collective et efficace (33-27). Une impression confirmée en deuxième quart-temps, après le panier de LeBron James qui lui permet d’atteindre les 40 000 points.

Les Lakers font très bien tourner la balle et sont un cran au-dessus des Nuggets (66-58). Il faut tenir ensuite, après la mi-temps, et ce n’est pas facile avec un Michael Porter Jr. adroit comme pas possible puisqu’il ne manque pas un tir et un Jamal Murray qui monte en pression. Denver égalise puis passe devant car Jokic, discret en deuxième acte, enfile les paniers. Avant le dernier quart-temps, les deux formations sont à égalité (89 partout).

Le duo Michael Porter Jr. – Jamal Murray poursuit son effort avec des tirs primés en début de quatrième quart-temps. LeBron James répond alors avec un panier plus la faute puis un tir à 3-pts.

Il continue avec des pénétrations mais les champions en titre sont très costauds et Jamal Murray prend les commandes dans le « money time ». Les Nuggets gèrent mieux le moment le plus important et l’emportent assez logiquement (114-124) dans ce remake de la dernière finale de conférence. Qui a connu un scénario similaire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– LeBron James ouvre le club des 40 000 points. C’était attendu et c’est en début de deuxième quart-temps, sur un layup main gauche, que LeBron James est devenu le premier joueur de l’histoire à atteindre les 40 000 points marqués en carrière.

– La perfection selon Michael Porter Jr. L’ailier de Denver a été reçu 10/10 puisqu’il n’a pas manqué un tir de la partie ! Il termine avec 25 points à 10/10 au shoot dont 5/5 à 3-pts. Si on ajoute ses 10 rebonds, on a un match particulièrement solide dans lequel il n’a rien forcé, en prenant seulement les bons tirs.

– Le trop faible banc des Lakers. Si tous les titulaires de Los Angeles affichent au moins 17 unités, les remplaçants des Lakers n’ont inscrit que 12 points au total et pas avec un pourcentage inoubliable (31% de réussite). En face, à lui seul, Justin Holiday a marqué 13 points en sortie de banc…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.