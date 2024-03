LeBron James prêt pour un nouveau grand soir : 40 000 points en carrière !

Au sortir de sa performance de folie face aux Clippers et d’une sortie à 31 points dans la victoire difficile face aux Wizards, LeBron James n’est plus qu’à neuf « petits » points de la barre des… 40 000 points en saison régulière. Vu son statut de scoreur le plus prolifique de l’histoire, il va évidemment devenir le tout premier joueur à franchir ce seuil symbolique et, par conséquent, le plus « jeune » à y parvenir. Sauf incident, l’événement aura lieu ce samedi soir face aux Nuggets, les champions en titre. « Y pense-t-il en se rasant ? »

« Je ne peux évidemment pas répondre non », a répondu l’ailier des Lakers. « Personne ne l’a jamais fait. C’est plutôt cool de pouvoir faire ça, à ce stade de ma carrière. Est-ce au sommet de mes réussites en carrière ? Non. Mais est-ce que ça compte ? Absolument. Comment cela pourrait ne pas être le cas ? »

Modèle de longévité et précocité

Comme, finalement, n’importe quel palier au scoring, puisque LeBron James a passé sa carrière à battre des records de précocité. Il a ainsi toujours été le plus jeune de l’histoire à atteindre les barres des 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000, 11 000, 12 000, 13 000, 14 000, 15 000, 16 000, 17 000, 18 000, 19 000, 20 000, 21 000, 22 000, 23 000, 24 000, 25 000, 26 000, 27 000, 28 000, 29 000, 30 000, 31 000, 32 000, 33 000, 34 000, 35 000, 36 000, 37 000, 38 000 et enfin 39 000 points en saison régulière !

À l’approche de ce nouveau « milestone », retour justement sur les précédents seuils franchis par l’homme de tous les records.

Premiers points – 29 octobre 2003

À 18 ans et 303 jours, LeBron James inscrit ses premiers points en carrière sur le parquet des Kings. Il compilera 25 points, 9 passes, 6 rebonds et 4 interceptions dans une défaite, ce soir-là.

1 000 points – 9 février 2004

À 19 ans et 41 jours, LeBron James atteint les 1 000 points en carrière à domicile face aux Celtics. Il compilera 24 points et 6 rebonds dans une victoire, ce soir-là.

5 000 points – 21 janvier 2006

À 21 ans et 22 jours, LeBron James atteint les 5 000 points en carrière sur le parquet du Jazz. Il compilera 51 points, 8 passes et 5 rebonds dans une victoire, ce soir-là.

10 000 points – 27 février 2008

À 23 ans et 59 jours, LeBron James atteint les 10 000 points en carrière sur le parquet des Celtics. Il compilera 26 points et 8 rebonds dans une défaite, ce soir-là.

15 000 points – 19 mars 2010

À 25 ans et 79 jours, LeBron James atteint les 15 000 points en carrière sur le parquet des Bulls. Il compilera 29 points, 11 rebonds et 7 passes dans une victoire, ce soir-là.

20 000 points – 16 janvier 2013

À 28 ans et 17 jours, LeBron James atteint les 20 000 points en carrière sur le parquet des Warriors. Il compilera 25 points, 10 passes et 7 rebonds dans une victoire, ce soir-là.

25 000 points – 2 novembre 2015

À 30 ans et 307 jours, LeBron James atteint les 25 000 points en carrière sur le parquet des Sixers. Il compilera 22 points, 11 passes, 9 rebonds et 4 interceptions dans une victoire, ce soir-là.

30 000 points – 23 janvier 2018

À 33 ans et 24 jours, LeBron James atteint les 30 000 points en carrière sur le parquet des Spurs. Il compilera 28 points, 9 rebonds et 7 passes dans une défaite, ce soir-là.

35 000 points – 18 février 2021

À 36 ans et 50 jours, LeBron James atteint les 35 000 points en carrière à domicile face aux Nets. Il compilera 32 points, 8 rebonds et 7 passes dans une défaite, ce soir-là.

40 000 points – mars 2024

À 39 ans passés, LeBron James atteindra vraisemblablement les 40 000 points en carrière à domicile, début mars. Reste à savoir contre quelle équipe : les Nuggets (2 mars), le Thunder (4 mars) ou les Kings (6 mars) ? À moins qu’il ne plie l’affaire dès ce jeudi 29 février, en « back-to-back » face aux Wizards…

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 53 35 52.5 40.8 73.6 0.9 6.2 7.1 7.9 1.2 1.3 3.2 0.6 25.3 Total 1473 38 50.5 34.7 73.5 1.2 6.3 7.5 7.4 1.8 1.5 3.5 0.8 27.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.