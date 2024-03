Steve Kerr : « Les pires conditions de voyage que j’ai jamais connues en NBA ! »

Vainqueurs des Knicks jeudi soir, les Warriors avaient ensuite foncé à l’aéroport pour prendre la direction de Toronto, où ils jouaient en back-to-back vendredi. Mais voilà, leur avion a eu un problème technique, et ils sont restés bloqués sur le tarmac jusqu’à… 5 heures du matin ! Steve Kerr, ses joueurs et le staff ont finalement pris un autre avion. Arrivés à 6h00 dans l’Ontario, ils n’ont rejoint leur chambre d’hôtel qu’à 7h00. Pas idéal avant d’affronter les Raptors…

« Ce fut une très longue nuit, et une très longue journée » résume Stephen Curry, tandis que Steve Kerr parle carrément d’une « nuit brutale« . « Ce sont les pires conditions de voyage que j’ai jamais connues en NBA ! Je suis vraiment fier des gars pour avoir trouvé les moyens de s’en sortir » réagit le coach des Warriors.

Les Warriors étaient « endormis »

Pour que les joueurs profitent d’un maximum de repos, le staff avait décidé d’annuler la traditionnelle causerie d’avant-match dans la matinée. Ce qui n’a pas empêché les Warriors de rater leur début de match, et Steve Kerr a été obligé de prendre un temps-mort très vite et de les engueuler. « Je déteste pourtant hurler sur les gars. Ce sont des gars tellement bien. Ils font un tel travail… On a vraiment trouvé un bon rythme. Mais les circonstances ont dicté les six premières minutes. Je crois que nos gars étaient encore endormis, ce qui est compréhensible. »

Grâce aux 3-points de Stephen Curry, ils vont se réveiller, et finalement s’imposer à Toronto. C’est leur 8e victoire de suite à l’extérieur, et il aurait été dommage de gâcher cette série à cause d’un problème d’avion.

« On est une équipe résiliente » rappelle Draymond Green. « Un match comme ça en dit long sur notre groupe. Je n’avais aucun doute sur le fait qu’on jouerait de la sorte. Nous n’aurions eu aucune excuse. Personne n’aurait voulu entendre nos excuses si nous avions perdu. On a fait ce qu’il fallait pour faire et finir le boulot ».