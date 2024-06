L’état d’urgence est décrété à Brooklyn

« On doit gagner les deux matchs. » Devant les médias, Day’Ron Sharpe donne le ton, car il y a le feu à Brooklyn. Les Nets sont en crise et le changement de coach avec la promotion, par interim, de Kevin Ollie n’a pas été l’électrochoc espéré. Au contraire même, puisqu’ils restent sur trois roustes en quatre matchs, à l’exception d’un succès contre des Grizzlies en roue libre avec leurs nombreuses absences. À l’heure de recevoir les Hawks à deux reprises vendredi et samedi, la victoire est quasi obligatoire contre l’actuel dernier qualifié pour le play-in.

Onzièmes, les Nets comptent quatre victoires de retard sur Atlanta. De quoi donner un peu plus de piquant aux deux affiches de la fin de semaine au Barclays Center.

Car Day’Ron Sharpe est formel : on vise toujours la phase finale à Brooklyn. « On doit être pleinement concentrés pour que l’on gagne ces deux matchs et que l’on puisse jouer les playoffs. » Pour cela, il va falloir vite mettre de côté les dernières performances, à commencer par la claque à Orlando mercredi (108-81). « On doit se ressaisir, oublier cette défaite, la ranger dans le passé et être prêt pour les deux rencontres suivantes. »

Quatre matchs de retard, pour l’instant…

Méthode Coué ou réelle ambition conservée, on s’estime encore dans le coup chez les Nets, « si on les bat deux fois, alors je pense que cela nous mettrait dans une bonne position » assure l’autre pivot de l’effectif, Nic Claxton. Brooklyn espère notamment profiter des malheurs de son adversaire direct, alors que les Hawks sont privés de Trae Young pour un mois. Cela n’a pas empêché Atlanta de retrouver des couleurs avec deux victoires en deux matchs et une défense autrement performante sans le meneur All-Star.

Encore faut-il que les leaders des Nets soient également performants de leur côté. Cam Thomas est d’ores et déjà forfait pour le premier des deux chocs, blessé au pied, même si ce n’est pas trop grave pour l’arrière de Brooklyn, qui ne souffre d’aucune fracture. Mikal Bridges, lui, doit absolument retrouver la confiance et l’adresse, au cœur d’une période très compliquée tant individuellement que collectivement. L’ailier a manqué 26 de ses 28 derniers tirs à 3-points et reste sur une sortie à 4 points contre le Magic, son pire total sous le maillot des Nets, exception faite de ses quatre secondes passées sur le parquet lors du dernier match de la dernière saison régulière.

Mikal Bridges en souffrance

« Quand je suis ouvert, je vais prendre ces tirs à 3-points » a-t-il dit. « Je les sens tous bien, mais ils ne tombent pas dedans malheureusement, ce qui n’est pas amusant. Je dois simplement continuer à prendre ce que la défense me donne, et à être agressif. La seule manière de sortir de cette disette, c’est de continuer à prendre des tirs. » « Je dois faire un meilleur boulot pour que Mikal ait davantage le ballon » a pour sa part estimé son coach Kevin Ollie.

Mikal Bridges peut lui s’appuyer sur ses derniers matchs avec Brooklyn contre les Hawks. Il leur avait passé 45 points en début de saison, 42 la saison dernière, pour une moyenne de 35.8 points en quatre matchs.