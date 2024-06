À l’ultime seconde, Paolo Banchero et le Magic font plier les Pistons

Alors que les deux équipes ne se lâchent pas d’une semelle dans le premier quart-temps, c’est une nouvelle fois le banc du Magic qui fait la différence pour Orlando. La puissance de Moritz Wagner et Jonathan Isaac fait ainsi mal aux remplaçants des Pistons, et les visiteurs font donc le premier écart du match en deuxième quart-temps.

Sur une passe de quarterback de Jalen Suggs, Paolo Banchero porte l’avance des siens à +10 (65-55) à la mi-temps, même s’il rate le lancer-franc. Un problème qui va se répéter…

Car les Pistons reviennent au retour des vestiaires, dans le sillage de Cade Cunningham et Simone Fontecchio. Ils prennent même l’avantage, même si c’est bien Orlando qui pointe en tête (90-85) avant la dernière ligne droite.

Le dernier quart-temps s’annonce donc tendu, mais Evan Fournier permet cette fois à Detroit de tenir le choc pendant le passage des remplaçants sur le terrain. De quoi permettre ensuite à Cade Cunningham de rapprocher son équipe, et même d’égaliser en force au cercle, après deux lancers-francs ratés de Paolo Banchero (109-109).

Le All-Star a des choses à se faire pardonner, à 4/16 au tir et après ses deux lancers décisifs ratés. Il prend donc le ballon et joue le un-contre-un face à Jalen Duren. Et alors qu’il semble cafouiller son dribble et se placer dans une zone du terrain très compliquée, il réussit à mettre le tir, avec la faute en prime ! Cette fois, il met le lancer-franc et Cade Cunningham doit lancer une prière depuis son camp… qui touche quand même le cercle.

Victoire finale d’Orlando (112-109), qui enfonce Detroit et retrouve le Top 6 de la conférence Est avec ce succès.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Paolo Banchero a réussi l’action qu’il fallait. Maladroit tout le match, l’ailier fort venait en plus de rater deux lancers-francs décisifs. Mais il a réussi l’action à 2+1 qu’il fallait pour tuer le match. « C’est ce que font les grands joueurs » résumera Jalen Suggs. « C’est pour ça qu’il est All-Star. »

– Le bon apport d’Evan Fournier. Avec ses 13 points en sortie de banc, à 5/7 au tir dont 2/3 de loin, le Français a apporté un punch offensif bien utile aux Pistons, surtout en quatrième quart-temps.

– Le banc d’Orlando, le superpouvoir de l’équipe. Avec un Paolo Banchoro maladroit et un Franz Wagner discret, c’est encore le banc d’Orlando qui a fait les plus grosses étincelles. Cole Anthony, Moritz Wagner et Jonathan Isaac ont fait mal aux Pistons. Pour Jalen Suggs, le banc est même « le superpouvoir » de l’équipe.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.