Stephen Curry l’admet, voir Klay Thompson remplaçant était « bizarre »

Une rupture des ligaments croisés, une autre du tendon d’Achille… Et pourtant Klay Thompson n’était plus sorti du banc depuis sa saison rookie, en 2011/12. C’est pourtant le choix opéré par Steve Kerr à Utah jeudi dernier, à la surprise générale. Et en particulier pour Stephen Curry.

Au cœur d’une saison très poussive, tant individuellement qu’en termes de résultat pour les Warriors, Klay Thompson avait signé un de ses meilleurs matchs de la campagbe avec ce nouveau statut de remplaçant.

« C’était bizarre« , a concédé Stephen Curry dans une interview à la journaliste d’ESPN Malika Andrews. « Je suis sorti du banc quelques fois alors que lui démarrait, donc c’était étrange d’inverser les rôles. »

Steve Kerr n’avait ainsi jamais sorti Klay Thompson de son cinq de départ, en dépit de ses blessures ces dernières saisons, alors que Stephen Curry avait parfois été remplaçant lors de ses retours de blessure, en playoffs. Supplée par le rookie Brandin Podziemski, « Klay » avait passé 35 points à 7/13 de loin au Jazz.

Trouver comment continuer de gagner

« Il n’y avait qu’une seule façon pour lui de réagir : celle qu’il a montrée » s’est félicité Stephen Curry. « Il y a eu beaucoup d’histoires autour de cette saison et depuis qu’il est revenu de ses blessures, et beaucoup étaient injustes. Je pense que l’évolution naturelle de toutes nos carrières, c’est d’essayer de comprendre comment continuer de gagner, même si cela pourrait être un peu différent. La manière dont il a réagi, c’est le Klay Thompson que je connais, le vrai compétiteur, le vrai bonhomme. Il était énervé et il a dit ‘regardez ça’. »

Reste à voir si Klay Thompson peut continuer ainsi sur le long terme, ses coups d’éclat s’espaçant de plus en plus. Car le problème, c’est que les Warriors n’ont plus de temps à perdre pour espérer remonter au classement.

Golden State pointe pour le moment à la 10e place de la Conférence Ouest (27 victoires – 26 défaites) mais reste sur huit succès lors de leurs dix derniers matchs.

« Peu importe la façon dont nous allons évoluer, pour nous, il s’agit toujours du succès de notre équipe, c’est la base de tout. Et il est aussi important en cela que n’importe qui » assure Stephen Curry. Reste à savoir aussi sur Klay Thompson restera longtemps dans la Baie, lui qui sera agent libre à la fin de la saison.

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.4 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.1 1.9 0.6 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.9 1.6 0.5 22.3 2017-18 GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GOS 50 31 42.1 37.3 91.8 0.5 3.0 3.5 2.2 1.8 0.6 1.5 0.5 17.3 Total 766 33 45.3 41.3 85.6 0.5 3.1 3.6 2.3 2.1 0.9 1.7 0.5 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.