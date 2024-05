Scoot Henderson titulaire jusqu’à la fin de saison

Quelle saison étrange pour Scoot Henderson. Le troisième choix de la Draft 2023 avait de grosses ambitions en arrivant dans la ligue, espérant livrer un duel à distance avec Victor Wembanyama et Chet Holmgren pour le trophée de rookie de l’année. Mais il a connu de grosses difficultés à Portland, dans une équipe certes faible.

En plus des blessures, ses performances très moyennes ont poussé Chauncey Billups à le faire commencer sur le banc. Il a ensuite refait un passage dans le cinq majeur en janvier, mais il est resté bien trop irrégulier, avec une pointe à 33 points mais aussi des sorties à seulement 7 ou 8 points…

Il a donc retrouvé le banc en début de rencontre alors même que Malcolm Brogdon et Shaedon Sharpe étaient blessés et absents. L’idée étant de lui permettre d’avancer dans son coin. Un choix apprécié par le meneur de jeu.

« Chauncey est direct avec moi et me dit quand je fais des erreurs », explique-t-il. « Il me sort de situations où j’ai accumulé les erreurs, c’est comme ça qu’il me fait comprendre les choses. Il me fait souffler un peu et me demande de monter d’un cran quand je repars. J’apprécie d’avoir un coach, un mentor comme ça. »

Protégé dans les moments durs puis mis en avant dans les bons moments

Depuis fin janvier, le joueur des Blazers perd moins de ballons et son adresse augmente. « Dans mon esprit, le jeu se ralentit », confirme ainsi Scoot Henderson. « Plus je regarde des images de mes erreurs, moins je suis susceptible de les faire encore et encore. Je continue d’apprendre. »

Il a donc été récompensé lors du dernier match avant la coupure du All-Star Game, contre Minnesota. Il a retrouvé le cinq majeur (15 points et 4 passes) et va y rester jusqu’à la fin de saison, a annoncé son coach.

« Je veux faire mon possible pour qu’il progresse, c’est mon travail. Je dois aussi le protéger. Quand je prends la décision de le faire sortir du banc, c’est parce qu’il était en souffrance », rappelle Chauncey Billups. « Je trouvais qu’il jouait avec trop de pression, je devais l’écarter de ça. Il a tellement progressé depuis. De plus, comme il est jeune, je veux qu’il aille chercher les choses. Il joue très bien dernièrement, des deux côtés du parquet. »

Scoot Henderson va avoir l’esprit libre pour les 28 derniers matches, pour se montrer pleinement. « Il est tout ce en quoi je crois », assure Chauncey Billups. « Il est compétitif, c’est un bon coéquipier, il se soucie des autres, il essaie de s’améliorer. Je voulais qu’il mérite tout ça et c’est ce qu’il fait. Je suis fier de lui. »

Scoot Henderson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 62 29 38.5 32.5 81.9 0.9 2.3 3.1 5.4 3.2 0.8 3.4 0.2 14.0 Total 62 29 38.5 32.5 81.9 0.9 2.3 3.1 5.4 3.2 0.8 3.4 0.2 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.