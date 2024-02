Simone Fontecchio ne s’est pas posé de question avec les Pistons

« Donc ce matin, c’était on se réveille et on joue au basket (rires) ! C’était ça l’état d’esprit. » Simone Fontecchio vient de résumer en quelques mots les heures qui ont suivi son transfert. Passé de Salt Lake City à Detroit, où il a passé les examens médicaux d’usage, l’Italien a ensuite pris en vol vers Los Angeles, en compagnie de deux des autres recrues des Pistons, Troy Brown Jr. et Shake Milton.

« C’était clairement un peu choquant. J’ai une famille, une femme, une fille. C’était beaucoup pour eux. Mais tout le monde me soutient et ma famille reste la chose la plus importante pour moi », affiche l’ailier-fort de 28 ans, qui n’aura joué qu’une centaine de matchs avec le Jazz.

Passé ce « choc », il a fallu faire vite donc. Évidemment pas le temps de s’entraîner avec sa nouvelle équipe déjà embarquée depuis quelques jours dans un « road trip » périlleux à l’Ouest. Samedi soir, envoyé sur le parquet des Clippers après cinq minutes de jeu, Simone Fontecchio a dû jouer à l’instinct.

« Ils m’ont dit d’y aller et de jouer. On n’attend pas de vous que vous soyez parfait en défense et en attaque sans connaître les systèmes, ne sachant rien en gros. ‘Allez-y, amusez-vous, soyez vous-même et jouez aussi dur que possible.’ C’est ce que je fais toujours et ce que j’essaie toujours de faire », poursuit-il.

Ses premiers gestes ne sont pas vraiment allés dans ce sens. Un ballon bêtement perdu sur une tentative de pénétration, puis un « airball » sur une tentative à 3-points en transition… Mais l’Italien s’est vite repris en convertissant sa tentative suivante, toujours derrière l’arc, sans hésiter.

Il n’avait jamais autant shooté

L’hésitation n’était d’ailleurs pas le thème de sa soirée. Avec 19 tirs, il a disposé du troisième plus gros quota de son équipe pour finir avec 20 points (8/19 dont 3/9 de loin) et 9 rebonds. Jamais avec le Jazz, depuis le début de sa carrière, il n’avait shooté autant dans un match.

« Il rentre direct, joue 32 minutes et est productif dans tous les domaines. Il est capable non seulement de shooter, mais aussi d’attaquer le panier. Il peut clairement défendre, et une fois qu’il aura assimilé les schémas et ce qu’on fait, il sera encore plus à l’aise. C’est en étant plus à l’aise qu’il s’améliorera », se projette Monty Williams, qui a également apprécié les sorties de Troy Brown (8 points) et de Shake Milton (4 points).

Auteur de 22 points et 10 passes dans ce match, Cade Cunningham se dit « super impressionné » par la prestation des trois recrues, menées par l’Italien.

« Sans entraînement. La façon dont ils ont été capables d’utiliser leur sens du jeu pour être au bon endroit, et simplement être eux-mêmes, a été énorme pour nous. Ils vont nous apporter beaucoup », imagine le leader de l’équipe dont les autres nouveaux coéquipiers, Quentin Grimes, Evan Fournier et Malachi Flynn, devraient démarrer la nuit prochaine face aux Lakers.

Simone Fontecchio et les autres débarquent dans la pire équipe du championnat. Mais la dynamique actuelle est positive : avant d’accrocher les Clippers, ils restaient sur une double victoire en « back-to-back » (Kings et Blazers).

Simone Fontecchio Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 UTH 52 15 36.9 33.0 79.5 0.6 1.1 1.7 0.8 1.2 0.3 0.8 0.2 6.3 2023-24 UTH 50 23 45.0 39.1 80.0 1.0 2.5 3.5 1.5 1.6 0.6 1.0 0.4 8.9 2023-24 * DET 1 32 42.1 33.3 100.0 2.0 7.0 9.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 20.0 Total 102 19 41.2 36.3 79.8 0.8 1.8 2.6 1.1 1.4 0.4 0.9 0.3 7.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.