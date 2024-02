Pour sa première à Toronto, Kelly Olynyk a eu des frissons

Il a levé un bras au ciel pour saluer le public de la Scotiabank Arena. Ce dernier lui a rendu la politesse en applaudissant chaudement l’arrivée sur le parquet de Kelly Olynyk. Celui-ci a effectué son premier match à Toronto sous ses nouvelles couleurs des Raptors.

« J’ai eu des frissons », confie l’intérieur à propos de ce premier contact : « C’était vraiment un moment spécial, avoir le soutien et l’amour de tout un pays, c’était évident. » Au cœur de la débâcle de son équipe face aux Cavs, il n’a pas fait de miracle.

En 22 minutes, il a tout de même apporté 11 points (4/10 aux tirs), 6 rebonds, 3 passes et 3 interceptions, mais son équipe a sombré de 19 points lorsqu’il était sur le parquet. L’ancien joueur du Jazz en convient, il était un peu perdu.

« Tu ne sais pas à quoi d’attendre, tu essaies simplement d’assimiler le plus possible. C’est très dur, tu ne sais pas vraiment ce qui se passe des deux côtés du terrain (rire) ! C’était assez évident en première période (rire) ! En seconde période, on a trouvé un peu de rythme avec quelques systèmes simples que tout le monde connaissait », rapporte le joueur de 32 ans.

De bons passeurs se parlent

Aux côtés d’Ochai Agbaji, auteur de 8 points (3/9), il estime que ce groupe « a beaucoup de potentiel. Scottie (Barnes) peut faire beaucoup de choses. C’est vraiment simple de jouer avec lui quand tu as ces shooteurs et ces ‘slashers’. » Sur la première option de l’équipe, qui a fini en triple-double (24 points, 10 rebonds et 10 passes), il a dit être surpris par ses qualités de créateur : « C’est un très, très bon passeur, clairement un meilleur passeur que je ne l’aurais imaginé. »

Barnes lui renvoie des compliments en parlant d’un joueur « très intelligent », capable d’ « étirer le jeu ». « On peut leur faire confiance quand ils (les deux recrues) ont le ballon en main, pour faire la bonne lecture et trouver les autres. Kelly est intelligent, c’est ce qu’il faisait à Utah, il était le chef d’orchestre en tête de raquette », décrit l’ailier en référence aux plus de 4 passes de de moyenne (record en carrière) de son nouvel intérieur.

Les deux hommes ont encore une bonne vingtaine de matchs devant eux pour apprendre à se découvrir.

Kelly Olynyk Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 BOS 70 20 46.6 35.1 81.1 2.0 3.2 5.2 1.6 3.2 0.5 1.5 0.4 8.7 2014-15 BOS 64 22 47.5 34.9 68.4 1.4 3.3 4.7 1.7 3.3 1.0 1.5 0.6 10.3 2015-16 BOS 69 20 45.5 40.5 75.0 1.0 3.0 4.1 1.5 2.4 0.8 1.1 0.5 10.0 2016-17 BOS 75 21 51.2 35.4 73.2 1.0 3.8 4.8 2.0 2.8 0.6 1.3 0.4 9.0 2017-18 MIA 76 23 49.7 37.9 77.0 1.2 4.5 5.7 2.7 2.9 0.8 1.9 0.5 11.5 2018-19 MIA 79 23 46.3 35.4 82.2 0.9 3.8 4.8 1.8 2.3 0.7 1.4 0.5 10.0 2019-20 MIA 67 19 46.2 40.6 86.0 0.7 3.9 4.6 1.7 2.6 0.7 1.1 0.3 8.2 2020-21 * All Teams 70 29 48.4 34.2 82.9 1.2 5.7 7.0 2.9 3.0 1.1 1.8 0.6 13.5 2020-21 * MIA 43 27 43.1 31.7 77.5 1.0 5.1 6.1 2.1 2.9 0.9 1.3 0.6 10.1 2020-21 * HOU 27 31 54.5 39.2 84.4 1.6 6.9 8.4 4.2 3.1 1.4 2.6 0.6 19.0 2021-22 DET 40 19 44.8 33.6 77.5 1.4 3.1 4.4 2.8 2.5 0.8 1.5 0.5 9.1 2022-23 UTH 68 29 49.9 39.4 85.3 1.2 5.0 6.2 3.7 3.4 0.9 2.5 0.5 12.5 2023-24 UTH 50 20 56.2 42.9 84.2 1.3 3.8 5.1 4.4 2.6 0.7 1.6 0.2 8.1 Total 728 23 48.2 37.0 79.7 1.2 4.0 5.2 2.4 2.8 0.8 1.6 0.5 10.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.