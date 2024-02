Home Sweet Home : Kyle Lowry en route pour Philadelphie !

C’était attendu et ESPN indique ainsi que Kyle Lowry est coupé par les Hornets, dans le but de rejoindre les Sixers pour un an, et 2.8 millions de dollars. En fin de contrat cet été, il devait encore toucher 10.6 millions de dollars sur les 29.7 millions de son salaire.

Un retour à la maison pour le joueur de bientôt 38 ans, natif de Philadelphie et qui a fait ses classes au lycée puis à l’université (Villanova) en Pennsylvanie. Là-bas, il retrouvera d’ailleurs un certain Nick Nurse, qui l’avait dirigé et conduit au titre à Toronto…

Remplaçant de luxe à Philly

Pour les Sixers, l’arrivée du très expérimenté Kyle Lowry vient renforcer le poste de meneur, occupé jusqu’à présent par les seuls Tyrese Maxey et Cameron Payne. Il devrait venir prendre place juste derrière Tyrese Maxey dans la rotation de la franchise, pour y jouer une vingtaine de minutes par soir.

Passé de Miami à Charlotte il y a trois semaines, « K-Low » n’est évidemment plus le sextuple All-Star qu’il a pu être par le passé, n’apportant « plus que » 8.2 points, 4.0 passes, 3.5 rebonds et 1.1 interception de moyenne cette saison, en une quarantaine de matchs avec le Heat. Néanmoins, il reste une solution intéressante et à moindre coût, pour une équipe qui ne vise rien d’autre que le titre malgré le flou régnant autour de Joel Embiid.

Kyle Lowry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2006-07 MEM 10 18 36.8 37.5 89.3 1.2 1.9 3.1 3.2 2.0 1.4 1.2 0.1 5.6 2007-08 MEM 82 26 43.2 25.7 69.8 0.5 2.6 3.1 3.6 2.3 1.1 1.6 0.3 9.7 2008-09 * All Teams 77 22 43.5 25.5 80.1 0.3 2.1 2.5 3.6 1.9 0.9 1.5 0.2 7.6 2008-09 * MEM 49 22 41.2 24.6 80.1 0.3 2.0 2.3 3.6 1.8 1.0 1.6 0.2 7.6 2008-09 * HOU 28 22 47.5 27.6 80.0 0.5 2.3 2.8 3.5 2.0 0.8 1.4 0.3 7.6 2009-10 HOU 68 24 39.7 27.2 82.7 1.3 2.3 3.6 4.5 2.5 0.9 1.7 0.1 9.1 2010-11 HOU 75 34 42.6 37.6 76.5 1.2 2.9 4.1 6.7 2.8 1.4 2.1 0.3 13.5 2011-12 HOU 47 32 40.9 37.4 86.4 0.8 3.7 4.5 6.6 2.8 1.6 2.8 0.3 14.3 2012-13 TOR 68 30 40.1 36.2 79.5 0.8 3.9 4.7 6.4 3.2 1.4 2.3 0.4 11.6 2013-14 TOR 79 36 42.3 38.0 81.3 1.1 3.6 4.7 7.4 3.4 1.5 2.5 0.2 17.9 2014-15 TOR 70 35 41.2 33.8 80.8 0.8 3.9 4.7 6.8 3.0 1.6 2.5 0.2 17.8 2015-16 TOR 77 37 42.7 38.8 81.1 0.7 4.0 4.7 6.4 2.7 2.1 2.9 0.4 21.2 2016-17 TOR 60 37 46.4 41.2 81.9 0.8 4.0 4.8 7.0 2.8 1.5 2.9 0.3 22.4 2017-18 TOR 78 32 42.7 39.9 85.4 0.9 4.7 5.6 6.9 2.5 1.1 2.4 0.2 16.2 2018-19 TOR 65 34 41.1 34.7 83.0 0.6 4.2 4.8 8.7 2.6 1.4 2.8 0.5 14.3 2019-20 TOR 58 36 41.6 35.2 85.7 0.6 4.5 5.0 7.5 3.3 1.4 3.1 0.5 19.4 2020-21 TOR 46 35 43.6 39.6 87.5 0.8 4.6 5.4 7.4 3.1 1.0 2.7 0.3 17.2 2021-22 MIA 63 34 44.0 37.7 85.1 0.5 4.0 4.5 7.5 2.8 1.1 2.7 0.3 13.4 2022-23 MIA 55 31 40.4 34.5 85.9 0.8 3.3 4.1 5.1 2.6 1.0 1.9 0.4 11.2 2023-24 MIA 37 28 42.6 38.5 83.3 0.7 2.8 3.5 4.0 2.5 1.1 1.4 0.4 8.2 Total 1115 32 42.4 36.8 81.5 0.8 3.6 4.3 6.2 2.7 1.3 2.3 0.3 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.