Zion Williamson se transforme en joueur d’échecs

New Orleans poursuit sa marche en avant avec une quatrième victoire consécutive remportée cette nuit face aux Clippers, pour marquer le coup. Une vraie grosse performance puisque les Clippers possèdent le meilleur bilan de la NBA sur les deux derniers mois.

Pour créer la surprise, les Pelicans se sont encore appuyés sur une menace diluée dans le collectif, une bonne défense extérieure, et donc un Zion Williamson qui s’affirme dans son nouveau rôle de « point forward ».

Pour la deuxième fois en six matchs, il atteint ainsi la barre des dix passes décisives, une grande première pour lui en carrière. Sa ligne de stats de la nuit (21 points, 10 passes), témoigne en tout cas de son développement, basé sur ses points forts, entre sa dimension athlétique et sa vision de jeu.

À la manière d’un LeBron James dans ses plus jeunes années, Zion Williamson s’est d’abord attelé à faire jouer son équipe et à mettre ses coéquipiers en confiance avant de trouver son compte au scoring, dans des situations où il excelle, près du cercle. Après la rencontre, Willie Green a salué la façon dont son protégé a géré son match.

« J’ai adoré sa patience. Il a fait un super job en trouvant ses coéquipiers. Il a raté quelques paniers faciles qu’il a l’habitude de mettre normalement. Mais il s’est accroché. On a pu le voir retrouver du rythme en deuxième mi-temps et on a continué à le suivre », a-t-il souligné.

Lecture du jeu et qualité de passe

Pour le coach, mettre le ballon dans les mains de Zion Williamson, spécialement en début de match pour distribuer le jeu, est le meilleur compromis pour générer constamment de la menace. De plus, les qualités de lecture de jeu et de passe de l’ancien pensionnaire de Duke sont des atouts dont il aurait tort de se priver.

« Si on analyse notre équipe, on est très bons en attaque lorsqu’on commence les matchs en donnant le ballon à Zion. Comme ça, Brandon Ingram et CJ McCollum peuvent avoir des tirs ouverts et doivent les prendre. Ensuite, plus le match avance, plus Brandon et CJ vont aussi avoir le ballon. On va appeler des systèmes pour eux. Mais Zion fait du super boulot en mettant tout en place pour eux tôt dans le match », a-t-il ajouté.

Il y a aussi un jeu de dupes, et Zion Williamson l’a bien compris. Trouver ses coéquipiers au fil du match est le meilleur moyen pour lui ouvrir des espaces et des situations de drive ensuite.

La défense adverse n’a alors comme choix que de « choisir son poison ». Si elle relâche sa défense sur Zion Williamson, il pourra attaque le cercle. Si elle la resserre, ce sera à un coéquipier ouvert de sanctionner. Et c’est ce qui a parfaitement fonctionné dans le dernier quart-temps la nuit dernière.

« Mes coéquipiers me diront d’être plus agressif pour ce qui est de scorer. Mais pour moi, je joue aux échecs pendant le match. Il s’agit de voir comment la défense me défend, puis d’aller à mes spots », a-t-il confié. « Je sais que parfois, quand on regarde, on a l’impression que je ne suis pas agressif, mais ce n’est pas du tout le cas. Nos mouvements sont agressifs. Je score, je trouve un tir ouvert pour un coéquipier. Qu’ils le mettent ou pas, la défense doit à un moment donné respecter le fait que je fasse cette passe. Mais quand c’est le moment d’y aller, j’y vais ».

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOP 70 32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 Total 184 32 59.2 34.1 69.5 2.2 4.3 6.5 4.1 2.2 1.0 2.8 0.6 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.