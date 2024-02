Le Thunder miraculé face aux Raptors

On ne rêve pas. On joue depuis cinq minutes en 2e mi-temps, et les Raptors mènent 76-53 à OKC ! Les joueurs de Darko Rajakovic surfent sur une première mi-temps parfaite, en attaque comme en défense. De l’adresse longue distance, du rythme, mais aussi du repli défensif, et un plan anti-SGA qui fonctionne à merveille.

Et puis, Aaron Wiggins sort de sa boite. Il trouve enfin la cible de loin, et Shai Gilgeous-Alexander distribue caviar sur caviar. En quatre minutes, le Thunder signe un 17-2 pour recoller au score (78-72). Le Paycom Center retrouve de la voix, et SGA prend le match à son compte. Il va chercher des lancers-francs puis sert Josh Giddey pour boucler ce 3e quart-temps renversant (87-81).

Le Thunder n’a besoin que de trois minutes supplémentaires pour égaliser (91-91). Chet Holmgren est déchaîné près du cercle, et c’est un nouveau match qui commence avec un incessant chassé-croisé. Les Raptors sont toujours aussi dangereux à 3-points, avec Gary Trent Jr. et Dennis Schroder. En face, OKC répond par Josh Giddey et Lu Dort. C’est du très grand basket, et la dernière basket est dingue. Immanuel Quickley a redonné l’avantage aux Raptors à une minute de la fin, et Schroder rate le floater du +4. Derrière, RJ Barrett prend le rebond, mais… marche sur la ligne ! Il reste quatre secondes, la dernière possession est pour OKC, et c’est Wiggins qui envoie tout le monde en prolongation sur un caviar de Giddey (110-110).

Aaron Wiggins, le facteur X

C’est le très précieux Jakob Poeltl qui sort de sa boîte pour redonner la main aux Raptors (118-115). L’initiative est pour les Raptors, et le Thunder est à nouveau dans la réaction. C’est par sa défense que OKC va arracher la deuxième prolongation. C’est d’abord Chet Holmgren qui contre Quickley, puis c’est surtout Gilgeous-Alexander qui, après son 3-points égalisateur, contre, au buzzer, le tir potentiel de la gagne de Trent. Re-belote, prolongation !

Le Thunder a bloqué l’accès au cercle, et c’est à nouveau Holmgren qui contre Poeltl. Dort en profite pour sanctionner de loin dans la foulée. L’arrière canadien est le grand monsieur de la 2e prolongation. Servi par Holmgren, il marque avec la faute pour donner quatre points ‘avance (127-123). Scottie Barnes loupe son 3-points, puis Kenrich Williams arrache un rebond long, que Wiggins transforme en 3-points. Les Raptors ont craqué, et OKC s’impose 135-127. On peut parler de miracle !

Ce qu’il faut retenir

– Fin de série pour SGA. Pour la première fois en 10 matches, Shai Gilgeous-Alexander n’atteint pas la barre des 30 points. Barrett, Barnes mais aussi Brown se sont relayés pour le freiner. En deuxième mi-temps, le meneur du Thunder a anticipé les prises à deux et les rotations pour servir ses coéquipiers dans l’espace libre.

– Pas d’All-Star Game pour Mark Daigneault. Le Thunder n’aura qu’un seul représentant au All-Star Game, puisque c’est Chris Finch, l’entraîneur des Wolves, qui sera sur le banc de l’Ouest. Vainqueurs des Rockets, Rudy Gobert envoient leur entraîneur à Indianapolis grâce à un meilleur bilan intra-conférence.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.