43 points et la victoire : Bradley Beal se fait plaisir pour son retour à Washington

Battus à Indiana, Orlando et vendredi soir à Atlanta, les Suns ont voulu terminer leur road-trip de sept matchs à l’Est sur une bonne note, et ce sont les pauvres Wizards qui en ont fait les frais !

La rencontre avait une saveur toute particulière pour Bradley Beal, qui faisait son retour à DC pour la première fois depuis son « trade » dans l’Arizona, et a donc abordé la rencontre avec beaucoup d’envie. Sans surprise, c’est lui qui a pris le match à son compte, au point de tuer le suspense dès la mi-temps !

Après le 11-2 passé d’entrée par Phoenix, Bradley Beal (masqué pour protéger son nez cassé) s’est distingué en alignant 11 des 13 points inscrits par son équipe afin de porter la marque afin de maintenir l’écart (21-32) avant de conclure le premier acte d’un 3-points en transition (28-42). Malgré toute la bonne agressivité du tandem Avdija-Kispert pour réduire un peu la note (39-45), Bradley Beal a repris sa démonstration avec 6 points de suite dont un dunk tout cuit après une interception sur Corey Kispert. Puis c’est sur un 11-0 alimenté par le trio Okogie-Durant-Nurkic et conclu par Bol Bol que les Suns ont définitivement fait le trou (52-74).

A +21 à la pause après un ultime dunk de Bol Bol (58-79), Phoenix a ensuite pu gérer sans trembler, s’appuyant une nouvelle fois sur un Bradley Beal toujours aussi chaud, avec 15 points dont un 3-points et un lancer pour terminer la période et porter cette fois l’écart à +30 (86-116).

Sa sortie sous une « standing ovation » de la Capital One Arena à 8 minutes de la fin a par la même occasion lancé le début du « garbage time », pour terminer par un score sans appel en faveur des Suns (112-140).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le grand soir de Bradley Beal. L’arrière masqué a vécu une soirée pleine avec un hommage en début de partie, une prestation digne de ses meilleures heures aux Wizards, une « standing ovation » à sa sortie et la victoire en poche. Auteur de 26 points avec un joli 10/14 au tir en première mi-temps, l’arrière a maintenu la pression en plantant 15 points dans le troisième quart-temps pour tuer définitivement le suspense et terminer la partie à 43 points, son record cette saison. De quoi repartir du bon pied après son 0/7 de loin à Atlanta.

– L’envie ne fait pas tout. Privés de Kyle Kuzma et Marvin Bagley III, les Wizards espéraient compenser avec de l’envie et de l’agressivité pour compenser. Mais face au talent de ces Suns et la grande forme affichée par Bradley Beal, Washington a rapidement dû se rendre à l’évidence. Relégués à 21 longueurs à la mi-temps puis à -30 à l’issue du troisième quart-temps, les locaux vont vite devoir passer à autre chose, à l’image du zéro pointé de Bilal Coulibaly (0/2 au tir, 1 rebond, 0 passe décisive, +/- de -25).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.