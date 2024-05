Les Bulls avaient discuté d’un transfert de Zach LaVine vers les Pistons

Maintenant qu’il a choisi de se faire opérer d’une fracture de Jones à la base du cinquième métatarsien, il est quasiment certain que Zach LaVine ne sera pas transféré d’ici la « trade deadline ».

Difficile en effet d’imaginer Chicago échanger son arrière All-Star, sa valeur étant au plus bas avec cette nouvelle blessure, qui vient s’ajouter à d’autres, notamment une rupture d’un ligament croisé du genou gauche en 2017, ou une arthroscopie de ce même genou en 2022, juste avant sa prolongation de 215 millions de dollars à Chicago.

C’est donc la fin (momentanée ?) des discussions entre les Bulls et les franchises intéressées par le 13e choix de la Draft 2014, double All-Star (2021 et 2022) et double vainqueur du Slam Dunk Contest (2015 et 2016).

NBC Sports explique pourtant que Chicago avait discuté d’un transfert avec Detroit, les Pistons proposant Bojan Bogdanovic et Joe Harris en contrepartie, même si rien ne semblait imminent, et sans qu’on sache si des choix de Draft étaient également inclus, d’un côté ou de l’autre.

Une offre faible pour un double All-Star, mais la valeur de Zach LaVine (28 ans) n’est pas très haute, compte tenu de son historique de blessures et de son contrat : 40 millions de dollars cette saison, puis 43 millions en 2024/25, 46 millions en 2025/26 et une « player option » à 49 millions de dollars en 2026/27.

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 25 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 28 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 37 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 35 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 35 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 CHI 58 35 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 CHI 67 35 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 36 48.5 37.5 84.8 0.6 3.9 4.5 4.3 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 2023-24 CHI 25 35 45.2 34.9 85.4 0.3 4.8 5.2 3.9 2.3 0.8 2.1 0.3 19.5 Total 580 33 46.4 38.2 83.4 0.5 3.6 4.1 3.9 2.2 0.9 2.6 0.3 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.