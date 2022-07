Le pactole pour Zach LaVine aux Bulls : 215 millions de dollars sur cinq ans !

Il a fallu attendre le lendemain de l’ouverture de la « free agency » pour que Zach LaVine prolonge aux Bulls, comme rapporté la veille par NBC.

Et les rumeurs étaient vraies, puisque l’arrière de 27 ans s’engage bel et bien pour un contrat de 215 millions de dollars sur cinq ans, soit le maximum que pouvait lui proposer Chicago. À noter que la cinquième année sera une « player option ».

Une re-signature somme toute logique, avec les Bulls qui acceptent de casser leur tirelire sur leur deuxième meilleur marqueur, d’autant que DeMar DeRozan fêtera ses 33 ans cet été et qu’il faut déjà penser à l’avenir.

Cependant, Zach LaVine est quelqu’un de très fragile et beaucoup pensaient que les dirigeants de Chicago seraient prudents, au point de ne pas oser offrir le maximum à un joueur, certes All-Star à deux reprises, mais tiraillé par ses genoux et qui a manqué 14 matches en 2020/21 et 15 matches en 2021/22.