Une histoire de coudes entre Donovan Mitchell et Zach Collins

Très mauvaise soirée pour Zach Collins face aux Cavaliers. Complètement dominé par la paire Mobley/Allen lors de ses passages sur le terrain (10 points à 5/12, 9 rebonds mais le pire +/- du match à -28), l’intérieur a pris le coude de Donovan Mitchell dans le visage sur une pénétration de l’arrière adverse en fin de match.

Résultat ? Dans la foulée, l’intérieur a balancé son coude dans le visage de son adversaire, sur un écran…

« Il est monté au layup l’action précédente, ou celle d’avant, et il m’a mis un coup de coude en montant » explique Zach Collins. « Je n’ai pas aimé, donc j’ai remonté le terrain et je le lui ai rendu. »

Donovan Mitchell estime lui qui son coup de coude était totalement involontaire, les arbitres ayant d’ailleurs sifflé une faute de Zach Collins sur l’action. Contrairement donc au geste de l’intérieur des Spurs.

« J’ai eu le sentiment que c’était un geste sale, et je l’ai poussé à mon tour. Je savais que j’allais probablement être expulsé, mais si on me pousse, je réponds » explique-t-il, ayant donc souhaité envoyer un message alors que le match était joué. « Donovan a fait ce qu’il a fait, mais il s’est défendu. Je comprends la règle, mais si un gars fait un coup bas, on doit pouvoir se protéger » estime de son côté JB Bickerstaff, l’entraîneur des Cavaliers.

Les deux joueurs se sont donc chauffés, et ont été expulsés. Zach Collins a d’ailleurs reconnu que son coup de coude était probablement un « vilain geste ». Même s’il assure que la vengeance valait l’amende à venir.