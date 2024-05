Le Jazz dans le ravin

Lancé dans un « road trip » périlleux depuis maintenant dix jours, le Jazz a malheureusement enchaîné une quatrième défaite en six matchs cette nuit. Après Brooklyn qui lui a fait mordre la poussière dans les grandes largeurs (147-114), derrière le retour ébouriffant de Ben Simmons, ce sont les Knicks de Donte DiVicenzo qui se sont joués d’Utah cette nuit, sans grand débat non plus (118-103).

Si Collin Sexton (22 points) avait lui retrouvé la forme, probablement motivé par son duel défensif sur Jalen Brunson, il a bien été le seul à surnager dans une équipe du Jazz qui a de nouveau coulé à pic en deuxième mi-temps. La fatigue de ce périple au long cours sur la côte Est a pesé.

Un « road trip » qui se finit en eau de boudin

« On n’a pas joué notre meilleur basket mais on était dans le match jusqu’au bout », a ainsi réagi Will Hardy sur le site officiel du Jazz. « C’est quelque chose qu’on doit corriger, mais ça fait deux matchs de suite où on n’a pas de chance en termes de tirs ratés. Parfois, le jeu peut nous aider, ça n’a pas été le cas cette nuit… »

Pas verni à l’image de ses deux meilleurs attaquants, Lauri Markkanen et Jordan Clarkson, respectivement à 14 points (5/14) et 11 points (5/12), le Jazz a surtout oublié son identité collective.

« Il ne s’agit pas de nous éloigner de notre identité mais de revenir à ce qu’on sait faire de bien. On sait bien qu’on n’est pas la plus grande équipe de la planète, donc ça nous donne certains avantages dans d’autres domaines. Mais ça veut surtout dire qu’on ne peut pas se permettre de se faire bouger physiquement ! »

Retrouver leur identité collective

Or, face à Isaiah Hartenstein (14 points, 12 rebonds) cette nuit, ou Nic Claxton (11 points, 10 rebonds, 3 contres) la veille, le secteur intérieur du Jazz n’a pas réussi à répondre présent dans l’impact, et au rebond notamment. Pour Will Hardy, ses joueurs doivent retrouver l’union sacrée. En particulier sous le cercle..

« C’est un truc collectif et c’est ce qu’on est en train de chercher à mon avis. J’ai toujours dit qu’on voulait construire une équipe qui peut aller chercher le titre. Mais on apprend encore à gagner des matchs collectivement avec ce groupe [en ce moment]. Le premier pas pour y arriver est de comprendre ce qui se passe autour de nous et dans quelle situation on se trouve » détaille ainsi l’entraîneur.

Après avoir effectué une belle remontée, et toujours en course pour le « play-in » avec 24 victoires pour 25 défaites (à égalité avec les Lakers), le Jazz est actuellement 10e à l’Ouest mais doit se ressaisir. Sous peine de s’exposer à une très longue, et douloureuse, fin de saison (comme l’an passé)…

« Notre approche quotidienne, c’est qu’on est une équipe, et que tout le monde doit arriver le matin pour être prêt à faire sa part du travail », martelait déjà Will Hardy après le revers à Brooklyn dans le Salt Lake Tribune. « On ne pourra gagner des matchs qu’avec notre force collective. »