Et soudain, les Raptors se sont réveillés à Chicago

Pourtant privés de trois titulaires (Quickley, Barrett et Poeltl), les Raptors ont mis fin à une série de cinq défaites de rang en s’imposant 118-107 sur le parquet de Chicago. Pas totalement hors jeu dans la course au « play-in », les coéquipiers de Dennis Schroder avaient pris un bon départ grâce à l’adresse de Gary Trent Jr. et la percussion de Scottie Barnes (20-15).

Et puis, les premières rotations vont leur être dans un premier temps fatales. Julian Phillips ouvre son compteur à 3-points, puis DeMar DeRozan trouve facilement Andre Drummond près du cercle, et les Bulls signent un 10-0 pour prendre les devants (25-20). Les Raptors ne parviennent pas à contrôler DeRozan, et l’écart enfle (42-32). Puis c’est Coby White qui attire deux défenseurs pour servir Alex Caruso en trailer (56-43). Les Bulls se partagent mieux la balle, et à la pause, ils mènent 63-52.

L’étincelle Nwora

Au retour des vestiaires, même scénario avec Caruso qui trouve Ayo Dosunmu, seul dans le corner pour le 3-points (68-55). Moment choisi par le vétéran Thaddeus Young pour secouer ses coéquipiers. De la défense, des rebonds, une claquette… L’ancien ailier des Bulls inspire les Raptors, et à ses côtés, on retrouve le Bruce Brown de Denver au coeur d’un 7-1 pour revenir à deux unités (77-75). C’est ensuite Jordan Nwora qui enfonce le clou. L’ancien « joker » des Bucks se déchaîne, et les Raptors passent devant (86-83).

Les Bulls sont groggys, et Brown d’abord puis Trent mettent les 3-points qui font mal. DeMar DeRozan a beau tenir son équipe à bout de bras, avec notamment un énorme dunk dans le trafic, les Bulls ne parviennent jamais à recoller au score (109-100). Et comme un symbole, c’est Young qui délivre les Raptors sur un caviar de Scottie Barnes (113-106), tandis que Schroder se charge de boucler la rencontre aux lancers-francs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Young, le facteur X. On le croyait en pré-retraite, et voilà que Young, titulaire, signe 16 points face aux Bulls. Vanté pour ses qualités de leader, l’ancien ailier des Sixers et des Pacers a été décisif en milieu de 3e quart-temps pour secouer ses partenaires, mais aussi en fin de rencontre lorsque les Raptors ont enfin trouvé la parade pour contrer DeRozan.

– Les Bulls stagnent. Troisième défaite en quatre matches pour Chicago qui n’ont plus les jambes pour tenir 48 minutes. Plus que les absences de Zach LaVine et Pat Williams, c’est le manque de taille et d’envergure qui leur coûtent cher. Surtout face à une formation comme Toronto avec beaucoup d’ailiers polyvalents.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.