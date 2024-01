Les Celtics s’arrachent pour écarter les Pacers

Pour leur cinquième et dernier affrontement de la saison régulière, les Celtics et les Pacers nous ont de nouveau offert un joli match de basket et, pour la troisième fois, ce sont les C’s qui sont repartis avec la victoire (129-124). À l’issue d’une partie aussi rythmée qu’accrochée.

Avec un cinq majeur particulièrement efficace, puisque Jayson Tatum (30), Jaylen Brown (25), Derrick White (24), Jrue Holiday (17) et Kristaps Porzingis (17) ont tous terminé au-dessus des 15 points, Boston a dû s’employer pour repousser son adversaire du soir, pourtant mené de 20 points en première période face à la réussite extérieure celte (17/36), mais revenu à une possession grâce à sa domination intérieure (64 points dans la peinture, 19-7 au rebond offensif).

Pour Indiana, emmené par Aaron Nesmith (26 points, 12 rebonds, 7 passes) et Pascal Siakam (23 points, 6 rebonds), mais qui retrouvait surtout Tyrese Haliburton (13 points, 10 passes), cette défaite marque la fin d’une série de trois victoires de rang et elle aura le mérite de fournir des enseignements en vue des playoffs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Boston fait la différence en défense. Quand les deux meilleures attaques du pays s’affrontent, on se dit que c’est la défense qui forcera la décision à l’arrivée et c’est justement ce qu’il s’est passé cette nuit. Dans les 30 dernières secondes, quand le tableau d’affichage indiquait 127-124, les Celtics ont ainsi contré à trois reprises (!) les Pacers : une fois par Derrick White et deux fois par Jayson Tatum. Les empêchant donc d’égaliser ou de recoller à -1, et assurant du même coup la victoire des C’s qui sont certes très doués offensivement, mais qui le sont sans doute tout autant défensivement. D’où leur statut de prétendant (favori ?) au titre…

– Reprise pour Tyrese Haliburton et Kristaps Porzingis. Soir de retours à la compétition, puisque Tyrese Haliburton (ischio-jambiers) et Kristaps Porzingis (cheville) retrouvaient leurs coéquipiers après respectivement cinq et deux matchs sur la touche. Cela s’est mieux passé pour l’un (Porzingis) que pour l’autre (Haliburton), mais l’essentiel était surtout de les revoir sur le parquet pour qu’ils aident chacun leur équipe à bien terminer cette première partie de saison, avant le All-Star Break.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.