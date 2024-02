Zach LaVine et Billy Donovan ne parlent pas des rumeurs

Zach LaVine a-t-il disputé son dernier match avec les Bulls le 18 janvier dernier à Toronto ? Victime d’une entorse de la cheville ce soir-là, l’arrière des Bulls n’a pas rejoué depuis et il n’est pas certain qu’il puisse retrouver les parquets d’ici le 8 février prochain, date de la « trade deadline ».

Et considérant la persistance des rumeurs le concernant, il pourrait faire ses bagages d’ici là. Cet avenir incertain et les scénarios d’un départ, Billy Donovan dit ne pas en parler avec son joueur. « Je ne lui ai pas parlé de quoi que ce soit (en lien) avec les rumeurs. Dans la mesure où il est dans la ligue depuis dix ans, ce genre de choses arrive. Les discussions que j’ai eues avec lui étaient plus centrées sur sa frustration d’être sur la touche », rapporte le coach.

L’arrière a manqué 21 des 28 derniers matchs de son équipe. En son absence, les Bulls ont relancé leur machine en s’imposant à 12 reprises (pour 9 défaites).

Toujours rien de concret

S’il n’a pas fait d’éclat statistique lors de ses sept matchs disputés en janvier (à peine 16 points de moyenne), dont certains en sortie de banc, Zach LaVine a connu la victoire à cinq reprises sur cette séquence.

Un échantillon suffisant pour que le mariage entre les deux parties perdure ? En tout cas, Billy Donovan assure qu’il ne s’y intéressera que lorsque les rumeurs se transformeront en discussions concrètes, afin de déterminer les contreparties envisageables. Selon le Chicago Sun Times, ce n’est absolument pas le cas à l’heure actuelle.

Cette blessure ne facilite évidemment pas les choses, tant pour la concrétisation d’un transfert que pour l’état d’esprit du joueur qui va logiquement manquer une troisième invitation au All-Star Game. Au moins, il peut compter sur ces échanges avec son coach pour se lâcher.

« Je ne veux pas utiliser le mot ‘exutoire’ parce que ce serait trop fort, mais juste de la déception du genre ‘Je n’arrive pas à m’en sortir’. Il veut juste être sur le terrain. Il a probablement manqué la moitié de l’année ou presque », insiste son coach dont la formation a réussi à s’imposer en son absence cette nuit face aux Blazers.

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 25 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 28 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 37 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 35 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 35 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 CHI 58 35 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 CHI 67 35 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 36 48.5 37.5 84.8 0.6 3.9 4.5 4.3 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 2023-24 CHI 25 35 45.2 34.9 85.4 0.3 4.8 5.2 3.9 2.3 0.8 2.1 0.3 19.5 Total 580 33 46.4 38.2 83.4 0.5 3.6 4.1 3.9 2.2 0.9 2.6 0.3 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.