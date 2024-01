Zach LaVine retourne à l’infirmerie…

Nouveau coup dur pour Zach LaVine, qui avait déjà manqué plus d’un mois à cause d’une blessure au pied. Le dunkeur des Bulls retourne à l’infirmerie pour une à deux semaines, cette fois pour une entorse à la cheville contractée jeudi soir à Toronto.

Dès le début du troisième quart-temps, sa cheville avait tourné sur le pied du pivot des Raptors Jontay Porter lors d’un drive. L’ailier des Bulls est ensuite sorti en boitant avant de revenir en jeu malgré la douleur puis de sortir définitivement.

LaVine s’était mis au service du collectif

C’est un nouveau coup d’arrêt pour le joueur qui n’était revenu que depuis deux semaines. Rappelons tout de même que les Bulls ont véritablement lancé leur saison en son absence avec 10 victoires en 17 matches, et Billy Donovan a prouvé qu’il pouvait se passer de lui avec la montée en puissance de Coby White.

Quant à LaVine, il avait accepté de se mettre en retrait depuis son retour avec 15.6 points, 5.9 rebonds et 5.3 passes de moyenne. Tout simplement ses meilleures moyennes au rebond et à la passe, tandis que ses 11 tirs pris en moyenne sur cette période représentent sa plus faible moyenne depuis 8 ans !

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 25 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 28 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 37 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 35 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 35 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 CHI 58 35 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 CHI 67 35 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 36 48.5 37.5 84.8 0.6 3.9 4.5 4.3 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 2023-24 CHI 25 35 45.2 34.9 85.4 0.3 4.8 5.2 3.9 2.3 0.8 2.1 0.3 19.5 Total 579 33 46.4 38.2 83.4 0.5 3.6 4.1 3.9 2.2 0.9 2.6 0.3 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.