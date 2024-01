Giannis Antetokounmpo est fier d’être coaché par « une légende de la NBA »

Les Bucks ont changé leur fusil d’épaule la semaine passée en décidant de se séparer d’Adrian Griffin, coach rookie, pour prendre l’un des coachs les plus expérimentés du marché en la personne de Doc Rivers. La franchise du Wisconsin avait besoin de retrouver des certitudes pour ce rôle, et le nouvel homme fort du banc de Milwaukee a pour mission d’en rapporter.

Pour sa première intervention publique sur le sujet, Giannis Antetokounmpo a dressé un portrait pour le moins élogieux de Doc Rivers, à commencer par cette envie de gagner qui a transpiré de son premier discours samedi, et de ramener un titre aux Bucks dès cette saison.

« Je pense que ça en dit long », a-t-il confié après avoir rendu 30 points, 12 rebonds et 4 passes décisives face aux Pelicans. « On peut dire qu’il est fait pour ça. C’est un dur. Ce n’est pas facile de prendre ce job. Quand tu perds, tu as l’impression que c’est la fin du monde. Quand on gagne de cinq points, on va te demander pourquoi tu n’as pas gagné de 20 points ? Tu as Giannis, tu as Dame (Lillard), Khris (Middleton)… C’est dur. Ce n’est jamais assez bien. Seul un titre est assez bien. On en est arrivé à ce point, ce qui est fou. Mais ça me va. Je peux bien dormir la nuit comme ça. Et je pense que d’avoir quelqu’un qui, lui aussi, est d’accord avec ça, et confiant, ça améliore l’environnement et l’ambiance du vestiaire ».

Retrouver les Finals, le défi ultime

Après avoir fait confiance à Adrian Griffin, avec toutefois quelques accrochages en cours de route, le leader des Bucks est satisfait de voir arriver un coach d’expérience. Doc Rivers connaît les défis qui se présentent et il a déjà coaché des superstars.

« On sait qu’il a disputé des matchs difficiles, qu’il a participé à deux Finals NBA. Il a déjà connu ça. Nous, on l’a connu une fois, et on veut y retourner. Parfois, être entouré de gens avec cette expérience, ça aide. Quand c’est dur, quand tu fais face à des défis, quand les choses ne vont pas dans ton sens, c’est important d’avoir quelqu’un pour te dire : ‘Hey, j’ai déjà connu ça, voilà ce que nous allons faire et comment nous allons rester unis. Il ne faut pas s’inquiéter des attentes. On doit faire ça en équipe’. Quelqu’un qui va te guider, te montrer la direction. C’est toujours super de l’avoir dans ton vestiaire. Donc je suis enthousiaste qu’il comprenne qu’on essaie de gagner un titre ».

Le « Greek Freak » se rappelle aussi que l’un de ses premiers souvenirs NBA remonte à son adolescence, lorsqu’il avait 13 ans. C’était lors des Finals NBA de 2008 remportées par les Celtics du trio Allen-Pierce-Garnett face aux Lakers, avec Doc Rivers comme coach donc.

« On fait avance rapide et 16-17 ans plus tard, on se retrouve dans le même vestiaire, et je dois faire mon possible pour aider cette équipe et suivre sa direction », poursuit Giannis Antetokounmpo. « Donc je suis enthousiaste. C’est une légende de la NBA. Il y a accompli de grandes choses, et j’espère qu’on pourra réussi de grandes choses ensemble ».

Comme un symbole, le premier match de cette nouvelle ère aura lieu ce soir sur le parquet de Denver… le champion en titre !

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.3 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.1 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.1 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.2 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 44 35 60.8 25.0 66.4 2.6 9.0 11.7 6.2 3.0 1.3 3.6 1.1 31.0 Total 763 33 54.2 28.5 70.4 1.8 7.9 9.7 4.8 3.0 1.2 3.0 1.3 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.