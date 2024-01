La frustration monte à Miami

Période délicate du côté de Miami, puisque la franchise floridienne reste sur une série de six défaites d’affilée. La dernière en date est survenue ce samedi à New York, à l’issue d’un quatrième quart-temps totalement raté (36-23), dès l’instant où Jimmy Butler (28 points) est parti se reposer.

« Actuellement, nous allons nous regrouper et nous remobiliser derrière notre identité. Mais c’est une période difficile… » concède Erik Spoelstra. « Défensivement, je ne me souviens pas avoir vu un stop. Entre le moment où j’ai appelé un temps-mort, et peut-être même trois minutes encore après, je ne me souviens pas d’un seul stop. »

Après coup, Bam Adebayo ne pouvait qu’aller dans le sens de son entraîneur : « Les Knicks ont inscrit plus de paniers que nous, c’est aussi simple que cela. Nous avons eu des oublis en défense, un manque de communication. Cela se produit match après match… »

Ne surtout pas se désunir

Pour l’anecdote, le Heat n’avait pas connu une telle série de défaites depuis mars 2021. Une de plus et il s’agira de sa pire série depuis avril… 2008. Forcément, cela interpelle alors que les joueurs floridiens semblaient avoir trouvé leur rythme de croisière, passant de la 15e à la 4e place de l’Est entre début novembre et début janvier.

« C’est toujours frustrant de ne pas gagner et les six derniers matchs ont été très, très frustrants » regrette Jimmy Butler.

Puni notamment par Jalen Brunson (32 points, 8 passes) chez les Knicks, Miami peine encore à récolter les fruits de la venue de Terry Rozier et, en attendant que la greffe ne prenne, il lui faut donc faire le dos rond collectivement.

« Nous essayons de faire des sacrifices, de faire ce qu’il faut, d’être sur la même longueur d’onde et de nous connecter les uns aux autres » indique à ce propos Bam Adebayo, le capitaine de l’équipe.

Une saison bientôt lancée pour de bon ?

La bonne nouvelle, car il y en a une avec les retours de Jaime Jaquez Jr. ou Kevin Love, c’est que le Heat est enfin au complet (si l’on excepte la blessure longue durée de Dru Smith).

« C’est assurément encourageant de se dire que pratiquement tous nos joueurs sont disponibles » apprécie Erik Spoelstra, qui s’est appuyé sur un cinq Terry Rozier, Tyler Herro, Jimmy Butler, Haywood Highsmith et Bam Adebayo.

De quoi espérer de meilleurs résultats d’ici au All-Star break, alors que six des neuf prochains matchs de Miami se dérouleront à domicile.