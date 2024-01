Programme du soir | Pistons – Wizards dès 18h00, Knicks – Heat à 21h00

Le duel entre New York et Miami est l’un des trois du soir dans le cadre de la « Rivals Week », qui se termine avec également le choc entre les Nuggets de Nikola Jokic et les Sixers de Joel Embiid (23h30, beIN Sports 3).

À suivre aussi le duel entre les Warriors et les Lakers (02h30) dans le cadre de ces rivalités, mais aussi la superbe affiche entre les Celtics et les Clippers (01h00).

À noter aussi que les Bucks reçoivent les Pelicans (02h00) alors que les Spurs de Victor Wembanyama retrouvent les Wolves de Rudy Gobert à partir de 02h30. Une sacrée nuit en perspective, donc !

Programme complet

18h00 | Detroit – Washington

21h00 | New York – Miami

23h30 | Denver – Philadelphie (beIN Sports 3)

00h00 | Brooklyn – Houston (beIN Sports Max 4)

01h00 | Boston – LA Clippers

01h00 | Charlotte – Utah

02h00 | Milwaukee – New Orleans

02h30 | San Antonio – Minnesota

02h30 | Golden State – LA Lakers

03h00 | Dallas – Sacramento