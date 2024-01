La NBA met à jour le calendrier des Warriors

Golden State a vécu un mois de janvier tragique marqué par le décès soudain de son assistant Dejan Milojevic. Deux matchs avaient alors été reportés, les 17 et 19 janvier, pour permettre aux Warriors de gérer leur deuil et de se remettre de leurs émotions. La NBA a dû se creuser les méninges pour trouver deux nouvelles dates, et a finalement annoncé la mise à jour du calendrier des Warriors.

Le premier match à Utah a été reporté au 15 février. Ce sera un « back-to-back », au lendemain de la réception des Clippers qui aura été précédé deux jours plus tôt d’un déplacement… à Utah.

D’autres calendriers bousculés

Le deuxième match face à Dallas à domicile a quant à lui été décalé au 2 avril et ne sera pas un « back-to-back », mais il se glissera au milieu d’un « road trip » de sept matchs.

A noter que la NBA a dû décaler deux autres matchs pour harmoniser le tout. La rencontre entre Dallas et Atlanta, prévue le 5 avril, a été avancée au 4, et la rencontre entre Dallas et Golden State, prévue le 2, a été reportée au 5, causant là aussi un « back-to-back » pour les Warriors qui auront joué à Houston la veille.