Programme du soir | Nouveau duel entre les Bucks et les Cavaliers

Toujours pour la « Rivals Week », Victor Wembanyama et les Spurs font face aux Blazers de Scoot Henderson (03h30).

Entre les deux rencontres, on aura un oeil sur l’affrontement entre Pacers et Suns, puis sur le nouveau duel entre Bucks et Cavaliers (02h00, beIN Sports Max 4) et enfin sur celui entre les Pelicans et le Thunder (02h00).

Programme complet

01h00 | Atlanta – Dallas (beIN Sports 1)

01h00 | Charlotte – Houston

01h00 | Indiana – Phoenix

01h30 | Toronto – LA Clippers

02h00 | Memphis – Orlando

02h00 | Milwaukee – Cleveland (beIN Sports Max 4)

02h00 | New Orleans – Oklahoma City

03h30 | San Antonio – Portland