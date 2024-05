Tristan Thompson se confond en excuses auprès de ses coéquipiers

La nouvelle a fait sensation cette semaine, et pour cause, Cleveland va être privé de Tristan Thompson pour 25 matchs, puisque le pivot canadien a été contrôlé positif à l’ibutamoren et au SARM LGD-4033, deux substances proscrites par la NBA.

L’intéressé a reconnu son erreur et voulait annoncer la nouvelle à son groupe avant que sa suspension ne soit rendue publique. Avant la session vidéo de la préparation du match à Orlando lundi après-midi, il a donc pris la parole pour s’excuser à travers un discours qui a visiblement touché ses coéquipiers.

« C’était difficile de le voir être pris par l’émotion. C’est dur de voir son frère vivre ça », a déclaré Donovan Mitchell. « TT est mon gars. C’est quelqu’un d’exceptionnel. On est aux côtés de notre frère. Les gens pourront dire ce qu’ils veulent, mais au bout du compte, c’est un être humain. Il faut beaucoup de courage pour se lever et parler devant ses coéquipiers et prendre ses responsabilités de la sorte. J’ai encore plus de respect pour lui. De simples excuses auraient suffi. Mais il s’est expliqué. Nous l’accueillerons quand il reviendra ».

Une aide précieuse pour son coach

Au-delà de ses 12 minutes de temps de jeu en moyenne par match depuis le début de saison, Tristan Thompson est également précieux dans son rôle de leader et par son expérience. C’est le seul membre de l’effectif à avoir remporté une bague, et c’était avec Cleveland en 2016.

« Tristan est très important pour notre équipe », a confirmé Max Strus. « Ce qu’il fait en tant que leader en dehors du terrain et ce qu’il fait pour nous sur le banc, l’inspiration qu’il nous donne lorsqu’il joue et l’ardeur avec laquelle il joue, tout ça va nous manquer. On va demander à quelqu’un d’autre de prendre le relais. On va faire bloc autour de notre frère. On sera toujours là pour lui ».

C’est également un coup dur pour son coach, JB Bickerstaff, qui perd sur le plan sportif alors qu’Evan Mobley ne sera pas remis avant début février, et dans l’état d’esprit, avec cette suspension de l’un de ses relais.

« Il représente beaucoup pour nous tous », a confié le coach. « Il m’a aidé et m’a permis de devenir un meilleur entraîneur. Il me soutient tout le temps. Il n’y a jamais de doute. Ses coéquipiers pensent la même chose de lui. On ressent sa présence lorsqu’il est dans le match ou sur le banc. On ressent son leadership. Il y a l’émotion et la partie humaine du basket. C’est difficile à gérer. Il nous manque, c’est certain. Les gars doivent juste trouver un moyen de combler un vide. Il faut le faire à sa façon ».

Pour l’instant, c’est Damian Jones qui pourrait être davantage sollicité.