Le duel Wemby – Holmgren ? « C’est un sport collectif, pas du tennis ! »

« À partir de maintenant, chaque rencontre prend la forme d’un message ». C’est ce qu’avait déclaré en substance Victor Wembanyama il y a quelques jours, alors que Chet Holmgren venait de remporter un deuxième trophée de meilleur rookie du mois.

Cette nuit, les deux favoris pour le trophée de Rookie Of The Year s’affrontaient pour la deuxième fois de la saison, et comme lors de la première manche, le Thunder de Chet Holmgren en est sorti largement vainqueur. Une victoire de 26 points, après celle de 36 points mi-novembre.

« Tout le crédit en revient à Vic » répond Chet Holmgren à propos des spots braqués sur leur duel. « Evidemment, c’est un super joueur, très, très, talentueux alors qu’il débute à peine sa carrière. Mais je ne peux pas laisser ce duel prendre le dessus sur notre boulot, qui est de gagner un match de basket. C’est Thunder contre les Spurs. »

Mark Daigneault très agacé

C’est exactement la réponse donnée par Mark Daigneault en bord du terrain, agacé qu’on lui parle uniquement de ce duel. « C’est Thunder contre les Spurs » lâche-t-il avant de revenir vers ses joueurs. En conférence de presse, il enfoncera le clou : « C’est un sport collectif, pas du tennis ! »

Même s’il a avoué qu’il était toujours très motivé face à Chet Holmgren, notamment parce qu’il a toujours en travers de la gorge la défaite en finale du Mondial U19, « Wemby » assure qu’il se concentre d’abord sur les Spurs.

« Mon objectif numéro 1 est toujours de gagner, et c’est le cas dans un match comme ça. Je ne pense pas à un duel, surtout dans une défaite » résume-t-il après avoir compilé 24 points et 12 rebonds, contre 17 points et 9 rebonds pour son adversaire direct.

Même discours chez Gregg Popovich, persuadé que son jeune intérieur n’en fait jamais une histoire personnelle : « Il a joué, ce soir, comme tous les autres soirs. Il n’y avait rien de personnel dans sa manière de jouer ».