Doc Rivers arrive sur le banc des Bucks

On le pensait cramé pour la NBA après ses échecs aux Clippers et aux Sixers, mais Doc Rivers jouit toujours d’une cote épatante ! Alors que son nom avait été le premier à circuler mardi soir après le renvoi d’Adrian Griffin, les principaux « insiders » US (ESPN, The Athletic et Bleacher Report) confirment qu’il a accepté de devenir le prochain entraîneur des Bucks !

En décembre, celui qui était devenu consultant sur ESPN suite à son éviction des Sixers avait déjà commencé à discrètement travailler pour Milwaukee, afin d’aider Adrian Griffin à trouver sa place et sa voix.

Finalement, ce dernier n’a jamais réussi à imposer sa vision des choses, Giannis Antetokounmpo et les autres leaders ne comprenant pas vraiment ses stratégies et ses choix.

Un surnom acquis… à Milwaukee !

Ce que les dirigeants reprochent à Adrian Griffin, c’est son incapacité à créer une identité défensive. Sous sa coupe, l’équipe est passée de la 4e à la 22e place au classement des meilleures défenses de la NBA. À sa décharge, Jrue Holiday n’est plus là, et la paire Lillard-Beasley est l’une des plus faibles de la NBA dans le domaine.

Âgé de 62 ans, Doc Rivers est aussi une figure marquante de Milwaukee puisqu’il sort de l’université de Marquette, située justement à Milwaukee.

C’est d’ailleurs sous les couleurs de Marquette qu’il a récupéré ce surnom de « Doc ». Cette saison, outre son boulot de consultant à ESPN, il a remplacé Jeff Van Gundy à ABC pour commenter les Finals.

Les dirigeants des Bucks ont visiblement fait un gros chèque à Doc Rivers pour qu’il accepte le poste en cours de saison, même si on attend désormais d’en connaître les détails exacts. Ainsi que les membres de son staff, alors qu’ESPN annonce que Dave Joerger pourrait le rejoindre dans le Wisconsin.