À Cleveland, dans la famille Nance, on demande Pete !

« Je suis tellement fier de lui pour avoir atteint ce niveau. C’est un rêve qui devient réalité pour nous tous. Maintenant, le défi est d’en vouloir encore plus et de montrer qu’il a sa place. » Celui qui s’exprime est Larry Nance Jr., et il réagit à la première apparition en NBA de Pete, son petit frère. Comme son grand frère, Pete marche dans les traces de leur père Larry, ancienne légende des Cavaliers.

« C’est incroyable », avait réagi Pete, après s’être engagé pour un contrat de 10 jours. « Je suis originaire du coin, j’ai grandi en tant que fan des Cavs. C’est un rêve qui devient réalité que de pouvoir participer à l’entraînement et d’être entouré de l’équipe et de ces gars. C’est quelque chose auquel j’ai pensé toute ma vie, c’est sûr, donc c’est un moment vraiment génial ».

Un triple-double en G-League

JB Bickerstaff lui a donc offert ses premières minutes en NBA samedi soir dans la large victoire face aux Hawks. Deux minutes dans le « garbage time » qui ne lui ont pas permis de marquer ses premiers points en NBA. Mais il pourrait avoir une seconde chance puisque l’entraîneur apprécie sa polyvalence, lui qui possède le même profil que son grand frère avec ses 2m08 pour 105 kg. Quelques jours avant de signer aux Cavaliers, Pete venait de signer un triple-double avec leur équipe de G-League : 27 points, 10 rebonds et 12 passes face aux Mad Ants d’Indiana.

« Il fait partie de ces joueurs qui posent les bonnes questions », apprécie JB Bickerstaff. « Il fait partie de ces joueurs à qui il suffit de dire les choses une seule fois. Il est attentif, il observe, il s’accroche et il travaille. Sur le plan basket, on voit à quel point il est polyvalent et tout ce dont il est capable. Il peut prendre des rebonds, il peut faire des passes, il peut marquer. Il défend sur plusieurs positions. Et c’est ce que la ligue recherche aujourd’hui – ces couteaux suisses de cette taille avec ces qualités athlétiques. Mais encore une fois, on donne aux gens ce qu’ils méritent – et il a été récompensé parce qu’il l’a mérité ».

Dix jours avec le groupe en déplacement

Passé par la division II de la NCAA, Pete Nance a joué cinq ans dans le circuit universitaire, dont une saison à North Carolina. C’est un parcours atypique, mais il s’accroche à ses rêves, et il est plus qu’enthousiaste à l’idée d’effectuer ce « road trip » de quatre matches.

« Au contact des gars, à discuter avec eux, je veux apprendre au maximum », expliqu-t-il à propos de ce contrat de 10 jours. « Il est évident qu’il s’agit du plus haut niveau possible en termes de basket. Alors je m’imprègne de tout, j’apprends le plus possible, je donne le meilleur de moi-même et je me donne à fond. En gros, je fais le maximum pour faire bonne impression. Je pense que c’est un grand pas dans la bonne direction pour moi. Je suis aussi très enthousiaste à l’idée de continuer à tisser des liens avec l’équipe, mais aussi de voir comment elle fonctionne ».